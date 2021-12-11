前场民主峰会后院尼加拉瓜断交 民进党的“意料之外”

来源：香港01

作者：伍逸豪

美国民主峰会正在进行，台湾媒体喜报驻美代表萧美琴透过视频“同框”拜登，此际却传来中美洲国家尼加拉瓜宣布与台湾断交，中尼官员在天津举行会谈后宣布复交。

大陆外交部发言人赵立坚以“大势所趋”四字作为回应，台外交部则发出声明表示“至感痛心与遗憾”；而蔡英文在一场活动致词表态，不畏外交施压或文攻武吓，“会持续提升台湾量能，提升民主韧性”。

尽管台湾行政院发言人罗秉成称对此“一直都有掌握”，但尼加拉瓜外交部于12月9日下午以“一个中国”发表声明与台湾断交，对民进党政府来说仍然可说是一个“意外”。主因在于，当前台湾对外活动的唯一焦点都在美国身上，特别是白宫的民主峰会正在进行式，“台美友好”已成台湾在中美博弈大局中唯一的底气。

过去一段时间来，台湾外交圈一直盛传与洪都拉斯邦交危在旦夕，因为该国总统当选人卡斯楚（Xiomara Castro）曾称，若胜选将与中国大陆建交、与台湾断交。但美方很快对此出手，一名美国国务院官员对媒体表示，已向洪都拉斯所有主要（总统大选）参与者明确表达，想要看到洪都拉斯与台湾关系持续下去；在“美国因素”发酵下，洪都拉斯国新政府随之做出保证，美国是洪都拉斯的亲密盟友，将与台湾维持邦交，不会和中国大陆发展关系。

洪都拉斯新政权的态度转折，无论对华府或台北来说，都会解读为美国肌肉在世界仍有不可忽视的力量。近来，先是立陶宛设立台湾代表处，接着波罗的海三国议员以及斯洛伐克官员访台，再加上“五眼联盟”成员跟进美国抵制北京冬奥，以及拜登的民主峰会热闹召开，看似美国以“民主”之名号召盟友归队的宏图已然遍地烽火、美国遏制中国取得话语优势，而北京民主白皮书的反制在国际舆论场上仍居于弱势。

然而，正如美国《纽约时报》刊出的评论所指，拜登想要用“自由世界”这个冷战术与来对抗新的威胁，美国自身却从内部遭遇到了以民主形式发起的挑战，很难再复制冷战“铁幕”时代的泾渭分明，如今以“民主”作为号召，对拜登政府来说只是一个“够用”的外交政策原则。

美国的民主价值观外交像一把双面刃，既能把老朋友找回来，但同样也能在原有的朋友圈中踢人出去。尼加拉瓜与台湾断交就是一个例子。11月7日连任的尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega），在选举期间遭遇来自美国与欧洲国家的谴责和制裁，拜登批评大选造假，也对尼国高官祭出入境禁令。台湾驻外经验丰富的前大使赵麟便分析，尼加拉瓜与台湾断交，“针对美国可能性大过台湾”。

尽管近期“阻止武统”从美国高官口中说出，令台湾的民进党政府“倍感安心”，但这场以台海剑指中国大陆的戏码，更像是美台之间的同温层取暖，而忽略了北京的角色。无论是炒作武统议题，抑或是民主峰会、抵制冬奥等意识形态围堵，真正关键的还是北京的战略定力，不可能改变其统一台湾的决心与意志。

在反中民粹与宣传公投的加持下，民进党政府可以把蔡英文上任五年断交八国的冲击力道降到最低，甚至是包装成微不足道的影响。但尼国与台断交事件，在本质上更像是一个慢慢扩大的破口，台湾外交上梵蒂冈与洪都拉斯的警讯尚未解除，而来自美国的“民主平安符”效力无论大小，最终受伤的，还是对美国抱着无比期待的台湾。