美国经济还谈不上滞胀：通胀有了 但增长未停滞

来源：路透社

新冠病毒Omicron变异株的出现，令人担忧美国经济面临增长放缓和通胀率居高不下的双重打击。供应链运行不畅，地方政府考虑实施新的防疫限制，而消费者则评估从外出就餐和旅行到回去工作等各种事情的健康风险。

但迄今为止，经济学家们认为“滞胀”风险只见到了通胀部分。“滞胀”是政策制定者很担心的一种状况：增长疲弱伴随着强劲通胀。

物价正在上涨，美国比其他地方更明显，而且实际情况证明比政策制定者预期的还要持久。不过，经济增长远未停滞，而且明年有望以高于平均水平的速度继续增长，可能在几个月内推动美国实现充分就业。

由于新冠病毒新变体的出现，一些预测者下调了对美国国内生产总值(GDP)增长的预测，但修订幅度很小。迄今为止，关于美国航空旅行的高频数据以及餐馆客人数量和信用卡消费等指标最近几周没有出现明显变化，尽管感染病例数量上升以及最近发现了Omicron变异株。

经济持续强劲增长，物价上涨的速度已经促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)将政策转向遏制通胀，“我们不会看到滞胀。我们将看到通胀性繁荣，”前总统布什(George Bush)时期的白宫经济顾问委员会主席、现任哥伦比亚大学经济学教授哈伯德(Glenn Hubbard)表示。

路透对分析师的调查显示，对美国2022年经济增长的预测中值为3.9%，与11月调查时持平，而且大约是美联储和许多民间预测人士估计的潜在趋势增长率的两倍。

美联储决策者将在下周的会议上发布他们的最新预测，预计他们在此次会议上将开始更为紧迫的准备工作，以确保通胀仍在控制之中。这些预测可能描述的经济情况是明年经济接近充分就业，并继续以比疫情前的常态更快的速度增长。

11月份4.2%的失业率已经远低于美联储官员9月时预测的4.8%，并接近4%的长期可持续失业率水平。

经济“蓬勃发展”

决策者还将考虑到通胀高于预期的因素，可能提到加速升息，并同意在3月而不是6月结束目前的债券购买计划。

对于Omicron变体的认识以及人们受感染后的症状，目前的了解仍处于早期阶段。

如果结果证明Omicron传播速度更快、对疫苗抗性更高，并且像Delta一样致命，那么可能会在某些国家引发新一波防疫限制浪潮，出现工厂或旅行关闭等，这可能对全球增长和就业造成不利影响。

“各国不可能重演过去两年那种大规模的货币政策、大规模的财政政策。无法再重复了，”国际货币基金组织(IMF)首席经济学家戈皮纳特(Gita Gopinath)周四在日内瓦的一个活动中表示。

如果Omicron变体引起新的严重经济冲击，“我们就会面临迄今我们一直想避免的真正风险，那就是滞胀担忧。”

但到目前为止，市场、分析师和经济数据并未反映出那种最坏的结果。

Omicron变体于11月初首次被发现。从那时起，美国运输安全管理局(TSA)批准登上美国航班的每周旅客人数与2019年相比保持不变或略高，与秋季早些时候一样。根据预订网站OpenTable的数据，餐厅的订位也保持稳定。

旧金山联储研究人员最近的一项研究指出，美国企业和消费者将藉由疫苗提供的保护力和改变行为习惯继续和病毒共存，而这已成为政策制定者的主要希望。

“去年本地的经济活动...与本地疫情情势息息相关，但随着疫情慢慢过去，两者之间的关联性逐渐脱钩，”研究人员写道，与疫情危机的头几个月相较，近期一波Delta仅造成经济活动略为下滑。

“在通胀高企的环境、疫情疑虑再起，加上市场波动性升高之下，经济却正兴旺，”牛津经济研究院(Oxford Economics)首席美国经济学家Gregory Daco本周写道。

牛津经济研究院结合公共卫生、经济与金融数据的复苏追踪指标，在11月底崩跌，在金融指标中跌势最为明显，此前感恩节后Omicron变体的消息传出之后，金融市场遭遇一波短暂冲击。需求与聘雇指标仍然强劲，目前Daco对于Omicron消息面的回应是对其2022年GDP增长前景做出微幅调降--从4.5%调降至4.4%。

高盛分析师提出诸多情境，从疫情重新抬头的最糟糕情况，到该变体引发症状没那么严重等较为乐观的结果，表示他们预期最终对GDP的冲击料较温和，将其2022年增长预估从4.2%调降至3.8%。

“自从今年春季疫苗接种率提升后，美国政府的政策已变得对病毒没那么敏感，”高盛分析师写道，指出高盛自家的政府防疫限制指数在夏季的Delta疫情期间几乎文风不动。此外，“消费者支出与就业岗位增长对本地疫情传播情况的敏感度也低了许多...可能是因为美国对疫情风险的规避有所下降。”

高盛团队写道，这会使得美联储聚焦于通胀，即使仍关注着病毒的进展，在这方面，若说Omicron变体会有什么影响，那就是让美联储将其计划落实。

“我们认为中期与长期风险大多与通胀相关，原因是供应链的正常化及缺工问题可能会拖上一阵子”，高盛写道，并称年中可能升息。