尼国选择断交的时机 是对台最后的温柔？

挑准了美国召开民主峰会同日，尼加拉瓜宣布与受美国总统拜登邀请参加峰会的“中华民国”断交，转向承认北京，显然在美中之间选好了边；这一局，美国控制不了向来不睦的尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega），护不了台湾，也输给了北京。

最近一段时间，各界关注洪都拉斯总统大选及未来台湾与宏国的关系是否生变；不过，在美国官员赴洪都拉斯交涉后，原本声称胜选将与北京建交的卡斯楚（Xiomara Castro）阵营改口，称只要与美国关系良好，就不需要与北京建立外交关系。

美国出手维护洪都拉斯与台湾邦交后，台方松了一口气。眼看美国如此关切台湾的外交关系，另一友邦危地马拉总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）最近在华府演讲，直接把与台维持外交关系，当作与美国友好的证明之一。

两岸外交角力早已成美中影响力之战，台湾官方虽不愿意承认，但在维护邦交的实质上，台湾已使不上力，得靠美国挺住。如今美国维护台湾在中美洲邦交国的局面，像极了1960年后，美国每年为维护“中华民国”在联合国的代表权，不断折冲与付出，台湾也依赖美国屏障甚深。只是美国护台的战术逐年消蚀，终至连提出“双重代表权”都无效的1971年，中华民国驻联合国大使周书楷黯然宣布退出联合国。

问题正是美国，毕竟美国不一定对每个台湾的友邦，都有相同影响力与吸引力。

尼加拉瓜11月举行的大选遭美国等民主国家批不民主，美国还制裁奥蒂嘉等尼国政府高官，尼国受国际孤立，提出退出美洲国家组织（OAS）等情势，让它逐渐远离美国，靠向中国大陆。

曾有分析人士说，台湾维护邦交背后若无美国出力，北京可轻易夺走所有邦交国。最近一系列令北京不满的发展，包括设立驻立陶宛台湾代表处、美国邀请台湾参与民主峰会等，北京有意出手，而与美关系恶化的尼加拉瓜自然成为顺水推舟的目标。

台湾驻尼加拉瓜大使李岳融11月刚到任，一个月内，除了公开主持贫民新屋捐赠，另也捐赠尼加拉瓜教育单位约百万美元，当地媒体有所报道，却未看到台湾外交部宣传。记者近日询问台外交部，仅表示尼加拉瓜学童午餐计划是台尼两国双边合作架构下的一项计划，多年来执行成效良好，备受尼国各界的肯定。

过去几年，台湾与巴拿马、萨尔瓦多等多国断交后，理论上外交资源可以更集中，有助吸引还在的邦交国；然而，这些所谓备受肯定的计划、数十年的情谊，仍不敌国际现实。

在前任驻尼国大使、资深外交官吴进木离任后才宣布断交，大概是尼国最后的温柔。此情此景，犹如巴拿马选在台湾最后两任大使刘德立与曹立杰交接不久，就宣布断交如出一辙。

不久前，台湾外交部长吴釗燮在立院被问及尼加拉瓜有无可能外交转向，他仍有信心回说，“目前观察应该是不会”。如今看来，若不是他有意隐瞒，就是完全误判局势。

对于尼加拉瓜决定片面终止与台湾外交关系，外交部表示至感痛心与遗憾；对于蔡政府任内5年断交8国，每次却只能对自己的无力感到遗憾，台湾人民或许才更痛心吧。