台湾“外交外包”后遗症开始显现

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台湾和尼加拉瓜的关系“被断交”，蔡英文除循例遗憾和批评外，也说明断交的决定涉及到复杂的国际政治及两岸情势。无疑的，这是北京对美国召集的全球民主峰会的反击，并且是对台湾与立陶宛关系升级的报复，同时也是尼加拉瓜大选后遭美国制裁与国际孤立下的转向突破。虽然蔡英文强调坚持走向世界的决心不变，但不容忽视的是，台湾“外交外包”美国的后遗症开始显现。

虽然某些评论认为，尼加拉瓜断交事件影响有限，甚至蔡政府更可以把断交事件拿来作为台湾被中国大陆打压的最佳证明，并且借着全球民主峰会的国际舞台，向与会各国展示中国正在边缘化他们最有价值的民主伙伴，从而获得美国更多的支持与欧日等国更多的声援。尤其面对即将到来的四大公投，蔡英文已经喊出“台湾队站出来”，也许在尼加拉瓜断交事件上还可以再捡到几把枪，狠狠地收割一批“断交红利”。

但蔡政府或许可以拿这些话来自我安慰并继续装睡，而蔡英文也的确很擅长把外交与国安危机逆向操作成自己的政治红利，但无论如何，这些都无法美化蔡英文任内已经失去八个邦交国的难堪历史纪录，也无助于缓和台湾走向地缘政治竞争最前沿的风险，更难以弥补主权与尊严受损的伤害。

蔡英文任内友邦数再创新低，只剩14国。但自2019年台湾接连与索罗门群岛和吉里巴斯断交后，外交雪崩之势似乎暂时止血，今年甚至在和立陶宛的关系上小有斩获；其中很重要的关键，是蔡政府找美国当靠山。从太洋洲到拉丁美洲，台湾的邦交国几乎主要都靠美国稳住；不仅马绍尔、洪都拉斯全赖美国力撑，圭亚那“台湾办公室”功败垂成、巴拉圭差点不敌北京“疫苗外交”，以及最近在波罗的海略见突破，背后皆见美国身影。

纯就维持邦交国数字来看，蔡英文把外交都外包给美国，当然是一条最简便的捷径。尤其美国特朗普政府与中国大陆从贸易战打到科技战，演变成地缘政治的抗衡，拜登政府上台后，美中竞争态势基本不变，台湾完全扈从美国，外交也能搭上顺风舟；然而一旦逆浪便无以前行，甚至可能翻船。毕竟美国是从其全球战略与国家利益出发，美国为台湾稳住拉美邦交国，也是在阻止北京进入后院威胁美国安全与利益；但是当美国制裁尼加拉瓜时，台湾如何期待美国还为台尼邦交护航？

因此，蔡英文说的没错，尼加拉瓜断交的决定涉及复杂的国际政治与两岸情势；但是蔡英文说不出口或不敢说的是，当她把外交都外包给美国后，台湾失去自主性，只能被绑上美中对抗的火线，这就注定了台湾的命运更将随着地缘政治与国际情势的变动而飘摇。外交如此，国防也拉起警报。台湾已经是美国最大的年度军售客户，美国国会议员推动的对台军事融资法案，更形同要台湾“国防外包”美国，但美国却从未明确允诺出兵保台。抗中而未必能保台，还先以自主性的丧失为代价，这毋宁是台湾主体性的一大讽刺。

毫无疑问，台美关系有着无可替代的重要性，台湾的防卫更不能须臾松懈，但这并不意味台湾必须放弃外交与两岸关系的自主性。然而，蔡政府对内去中，对外抗中，两岸关系越糟，台湾就越仰事美国，自主性逐步沦丧。外交部宣布与尼加拉瓜断交，强调是为维护主权和尊严；但主权和尊严，在蔡政府“外交外包”美国后，就不复操之在我了。