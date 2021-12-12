尼国断交：美国后院角力下的意外或必然？

来源：联合新闻网

作者：张竞

台湾与尼加拉瓜外交关系生变，再度引发朝野间相互论战攻讦，与其让情绪子弹乱飞，完全无法顺利善后，解决目前所面临外交困境与挑战，毋宁坦承检讨客观面对情势，虽然办外交不免是要搏感情，但其本质毕竟是极度客观理性之政治棋局，不去说理只知滥情呼喊口号绝对于事无补。

2017年6月当台湾与巴拿马断交时，笔者曾经公开撰稿呼吁过台湾与巴拿马断交，要能够败而不溃方能再起；如今针对尼加拉瓜外交关系再遭败绩，再提出下列各项检讨分析：

首先分析目前与尼加拉瓜断交，会不会产生连动效应，可不可能导致雪崩式外交溃败情势？依据以往外交历史资料分析，当台湾际地位与实力发生结构性变化时，才会产生重大断交潮；特别是在台湾退出联合国时，国际地位指标严重下滑，所以当时确实是产生明显断交潮。因此就目前状况来说，台湾在国际社会政治市场行情并未发生严重变化，因此机率自然不高。

由于台湾与各个友邦间交往情况各自不同，在国际地位未产生显著变化前提下，虽不至于产生雪崩现象；但与尼加拉瓜相邻，其内部政治结构具有高度相似性之友邦，确实仍有可能有样学样，受到影响跟进采取同样政策，特别是台湾与洪都拉斯外交关系，目前已亮起红灯，因此更必须审慎应对妥善处理。

其次就要检讨外交情报严重疏漏，不论是外交体系抑或是国安机构，都必须面对问题改善缺失。台湾与尼加拉瓜透过各种交流往来，建立各类千丝万缕人际关系，在其政府内部决策体系中人脉丰沛，如此认真经营布建对台友好人士，为何还是被蒙在鼓里？特别是当尼加拉瓜派出代表团至大陆天津展开建交会谈，居然台湾无法事先获得私下通报，完全无法掌握任何风声得到预警情报，此等挫败程度岂能等闲视之？

再者就要质疑政府，从上月尼加拉瓜总统大选后，奥蒂嘉获得连任，但因过程受到质疑，遭致西方社会施加经济制裁；媒体指出台湾亦跟随行动，从该国大选后到断交为止，未曾公开致送奥蒂嘉总统当选贺电，表达如此强烈外交信号，如今遭致报复，其实早能预见如此结局。

就此来说，更是显现出台湾外交决策精算完全失误，西方国家面对尼加拉瓜有其指三道四高调议论本钱，但台湾面对硕果仅存相对有限之外交空间，岂能随便随波逐流趋附跟随。办理外交是要能够维护台湾本身利益，而不是跟随西方国家起舞，希望获得动辄批评他国政情欧美各国关爱眼神。如今取舍不当进退失据，弄巧成拙偷鸡不成蚀把米，又能怪得了别人吗？

当选贺电是基本外交礼仪，刻意回避表态实在没有道理；跟着西方国家起哄去批评友邦内部政情，向来就是台湾在政治经常动荡国家办理外交时之大忌。诚如笔者不断指出，目前外交决策高层眼中只有华盛顿与东京，如此仰人鼻息以他人立场作为本身政策指标，怎有可能办得好外交？

尤以甚者是在尼加拉瓜即将举办总统大选时，10月初居然阵前换将，新派驻尼加拉瓜大使李岳融，李大使从11月到任后，仅能获得向尼加拉瓜外交部长呈递到任国书副本待遇，延宕至今无法获得安排向奥蒂嘉总统本人呈递到任国书正本，其实就已经是存在断交警讯。

12月初李岳融大使出席当地侨社所支持“中尼学校”华侨学校毕业典礼时，侨界已经开始议论此事，显然断交警讯不是空穴来风；对比政府毫无预警能力，显然未能妥善运用华侨社团在当地政经人脉，掌握奥蒂嘉政府决策动向，更是情报失误重要面向。

但在尼加拉瓜政治情势此等关键时刻，外交部将原任大使人事如此调派安排，确实是让人跌破眼镜。尽管原任大使吴进木是因个人生涯规划申请退休，但不是不能稍作慰留，等待尼加拉瓜政治情势稳定后再让吴进木大使离任。尼国与台断交实在有如2017年驻巴拿马刘德立大使离任，继任大使曹立杰赴任后随即断交之翻版再现；此种有违常理之人事作业，假若不去面对检讨，根本就是存心回避外交失利重大原因。

从2020年3月美国国会通过《2019年台湾友邦国际保护及加强倡议法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative（TAIPEI） Act of 2019）后，吾人未能预见到让台湾对外关系与美国绑在一起其实是充满风险，特别是美国要用约制经济、安全与外交接触手段来影响台友邦与台湾之交往关系，更是充满各种矛盾，更让台湾陷入进退两难困境。

台湾目前所剩邦交国，许多国家内部政情未见得能够获得西方认同，但台湾必须与其维持关系，台北没有西方国家在对外政策上随意对他国政治指三道四横加干预之本钱，为维持外交空间，就算对方内部政治再不堪，也必须与其打交道，这是政治现实，更是面对国际社会之无奈。办外交不是道德宣教，而是办好政务、商务、学务、侨务与领务等各项业务维护国家利益。

台湾与尼加拉瓜关系错综复杂，断交后针对经贸合作、学术文化交流与资产处理等各项议题，主政机关是否该出面统筹善后，依据各个部会各自精算主管业务损益表，采取最佳善后处理方案，才能够获得最理想停损点。

留学交换生是否要容许其完成进修，留下将来重建关系所需人脉；合作投资与援助计划要如何加以总结，顺利取回资产不要任人宰割，千头万绪都等待政府高层应对处理，如何让人感受进退有节举止有方，政府仍有章法面对变局井然有序，唯有败而不溃，才是维护尊严。

但从外交部一反常态，未由部长亲上火线面对民众关切，而是仅发表书面声明，并以发言人录制回应来搪塞媒体，连个实体记者会或是透过网络连线召开新闻说明会都付之阙如，此种溃败狼狈样，怎能让人不摇头呢？

在网络上发表感言，用激情言辞喊口号，此种肤浅作法许多傻瓜都办得到，但面对困境能够冷静善后，才能够解决问题找到生路。当初绿营政府选择对抗，不愿经由稳定两岸关系达成外交休兵，是否还要坚持此种不归路，这不是瞎起哄大声骂北京表态就能找到答案！

作者是中华战略学会研究员