新喀里多尼亚独立公投 牵动印太势力

来源：明报

法国在南太平洋的属地新喀里多尼亚今（12日）将举行独立公投，若公投支持脱离法国，外界料有利中国加强在当地甚至该地区的影响力，牵动印太地区势力版图。不过，当地“独派”以新冠疫情会削弱倾向支持独立的原住民票数为由要求延迟公投，但被法国拒绝，因此独派呼吁杯葛投票。新喀里多尼亚拥有全球第四大镍（充电池重要原料）矿资源，财政上依赖法国援助，但随着中国近年成为当地金属出口最大客户，有分析指倘新喀里多尼亚独立，将需开拓新财源，有利中国施加影响力。不过，亦有专家认为澳洲等区内大国亦会加入争夺影响力。

上次独立公投撑独比例升

法国自1853年占领新喀里多尼亚（New Caledonia），当地1980年代独立呼声高涨，并爆发暴力冲突，直至双方阵营1998年签订协议，允许新喀里多尼亚举行3次独立公投。当地人口约28万，逾四成是原住民卡纳克人（Kanaks），他们倾向支持独立；欧洲人则占约24%，主要来自法国，大多反对独立。近年两次独立公投都未获通过，但独派所得票数呈现升势，2018年公投取得43.6%选票，到2020年增至46.7%。

按照协议，这次公投最迟可于明年10月举行，法国今年6月决定今日公投，但新喀里多尼亚受Delta变种病毒影响，9月以来有近300宗死亡个案，大多是卡纳克人。地方当局以疫情为由禁止两派在公投前集会，公投亦与卡纳克人为新冠死者举行的传统哀悼期重叠。独派要求延迟公投，但法国以当地疫情趋缓为由拒绝。独派组织“卡纳克及社会主义民族解放阵线”（FLNKS）斥法国政府如同“向卡纳克人及进步派公民真正宣战”，呼吁杯葛公投，又向联合国去殖民化委员会抗议。外界预计，独派杯葛或损公投认受性，他们亦相信会继续争取独立，外界忧虑或重现暴力冲突。

第四大镍产地 分析：独立后华影响势增

新喀里多尼亚位于澳洲以东2000多公里，拥有全球第四大镍矿资源。镍是电动车充电池主要原料之一，被视为战略资源。新喀里多尼亚亦有大片海洋专属经济区，蕴含丰富天然资源。目前当地财政上依赖法国，每年从巴黎取得的资金占本地生产总值约18%，自身收入则主要来自出口金属。中国近年成当地最大的金属出口目的地，单是去年就从当地买入总值近2亿美元（约15.6亿港元）的镍、钴及镍制品，高于前4年总和。

有分析指若新喀里多尼亚独立，法国提供的援助必然减少，或有利中国增强在当地的影响力。法国国防部下属的军事学院战略研究所（IRSEM）在10月发表的报告直言：“独立的新喀里多尼亚实际上将受中国影响。”太平洋国际关系专家范登戴克（Bastien Vandendyck）亦指，邻国斐济、瓦努阿图、所罗门群岛及巴布亚新几内亚已俨如“中国卫星国”，“中国只需新喀里多尼亚，就可完成直抵澳洲门前的‘珍珠项链’”。由上述4国与FLNKS组成的“美拉尼西亚先锋集团”（MSG）齐声谴责法国无视卡纳克人意愿如期公投，吁其他岛国不要承认投票结果。

专家：美澳新料加入当地影响力之争

有专家则认为外界或夸大了中国对独立后的新喀里多尼亚的影响。亲法派控制的南部省一个主要镍矿今年被出售后，美国电动车大厂Tesla即成该镍矿的主要合作伙伴。澳洲前驻新喀里多尼亚总领事费希尔（Denise Fisher）指，这将稀释当地镍业对中国的依赖，又认为即使当地独立，影响力之争只会变得更公开，澳洲、美国和新西兰等亦会加入竞争。