民主峰会是冷战思维下的誓师大会

来源：香港01

作者：倪文迪

美国民主峰会在周四（9日）正式展开，超过一百个获邀请的国家、公民组织线上出席。美国总统拜登在开幕辞宣称，全球民主体制和人权正面临严峻考验，并且特别提到来自“威权政体”的压力，形容它们正利用成功解决一些问题来“合理化”威权体制。意见分歧及对政府的不满亦不断地遭利用和激化，从而导致社会对民主制度的怀疑。

拜登提出“民主需要‘斗士’去捍卫其价值”，又呼吁各国需要寻找机会共同合作，为“民主的价值”奋斗。他亦借这个机会宣布将拨款多达4亿2440万美元，支持其他国家的自由独立媒体、肃贪、提升民主的技术，并支援提倡民主改革的人士，以抵抗来自“威权体制”的威胁。

尽管拜登在演讲辞中并没有点名哪些国家属于他所谈的“威权国家”，一般理解却认为拜登明显地是针对中国和俄罗斯，尤其是美国一直都在指控中、俄多年以来都一直干预在美国的选举。在民主峰会举行之前，中、俄两国驻美大使秦刚和安托诺夫就联名在美国《国家利益》杂志发文，批评民主峰会尽显“冷战心态”，只会加剧国际之间隙缝。

掩耳盗铃的假想敌思维

即使拜登的开幕辞中只字不提中国和俄罗斯等国家，却不难发觉整份讲辞充满着对于“假想敌”的敌视。尤其是拜登多次提及来自威权国家的压力，而他亦指出民主社会的分歧和对于民选政府的不满正在一点一点地被人利用，这就正好说明这次峰会实际上是冲着某些假想敌而来，而首当其冲的正正就是近年在经济和社会上都比美国等西方民主国家健全发展的中国和俄罗斯。

近年美国社会无可否认地陷入了对民主制度的质疑。早前“Black Life Matters”以及近年“Stop Asian Hate”的运动令不少少数族裔认清了美国的真实面貌，即使美国的民主体制表面上有着人权、民主的“糖衣”，社会实际上却充满着种族歧视。加上近年美国右派当道，前总统特朗普以及早前发生的国会袭击案，更令不少传统中产对民主体制失去了信心。而配合近年美国疲惫不堪的经济发展，许多民众逐渐怀疑美国式的民主体制是否可以让这个国家维持昔日光彩。

冷战思维的“民主峰会”

拜登或许亦很清楚这场峰会只是一场“誓师大会”，目的根本就是真的要去应对来自威权的威胁，只是因为在这个时候举行民主峰会可以建立所有国内问题的假想敌而已。提出民主制度被外界挑战，并强调国家内的分歧和矛盾被利用，甚至民众对于政府的不满被无限放大，正好可以把问题推得一干二净。透过建立不民主的假想敌，掩耳盗铃地逃避政府政策的顿挫，继而把矛头指向“外国势力”，实际上就是把所有国内的问题都推卸给中国等国家，最终用意仍在巩固美国作为自由民主国家中的领袖地位。

这种思维无异于冷战时期的美国社会，把所有问题都归咎于共产阵营国家的威胁，而只是把国内的问题转移到在意识形态上的争斗。美国作为这次这场峰会的主办国，就是想借这个机会统一各国口径，巩固自身在所谓自由民主国家中的声望，“民主峰会”的目的亦不过于此。

