全球都打得到疫苗 才是抗疫治本之道

来源：台湾《工商时报》

工商社论

感恩节过后，新的变异病毒株Omicron从非洲大陆的南非及邻近国家，迅速传播到世界各个角落。杯弓蛇影之余，各国政府无不在最短的时间内，纷纷做出坚决果断的措施。从以色列封国，日本的闪电锁国，但禁航令又急转弯，允许日本公民返国，乃至于美国出现本土性的病毒，进行社区感染的阶段。从去年圣诞节前，英国传出新的变异病毒株，肆虐全球一年。如今对于来势汹汹的Omicron，尽管轻症居多，但却会传染给儿童，原本逐渐恢复元气的世界各国，莫不戒慎恐惧，深怕稍有不慎，就会重蹈覆辙。

就在此时，2022年5月卸任，上个月被28国支持（但并不包括美国与中国大陆）、正式成为唯一合格的候选人，WHO秘书长谭德塞，能否受到两大强国的政治支持，无疑是WHO未来半年，充分发挥功能的最重要变数。再者，“新冠疫苗全球通路”（COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX）这两年提供给贫困国家，特别是非洲地区的各种疫苗数量严重不足。反而在12月的中非合作论坛（部长会议），中共国家主席习近平承诺将再提供10亿剂疫苗给非洲国家，算是以行动对于来自衣索比亚的谭德塞秘书长，展现最大的善意。

但从去年到今年，在百年一遇危机的关键时刻，世界卫生组织的制度性权力，从一开始受到欧美国家质疑，并未迅速通告新冠病毒，到不断呼吁富有国家捐弃成见，援助贫困国家，乃至于官方的“疫苗全球通路”迄今都难以发挥预期的功效，阻碍功能运作的结果，受害的是全球人民，尤其是贫困国家的弱势族群。最后，国际组织内部的政治因素，加上富有国家坐拥数十亿剂疫苗，以备不时之需；此次南非政府及早通报Omicron给世卫组织，结果却立刻成为先进国家的“拒绝往来户”，凸显“日头赤炎炎，随人顾性命”的炎凉世态。

回顾今年5月，当时全球的防疫工作，渐入佳境。国际社会因而陆续举办健康论坛和线上峰会，确立WHO在全球抗疫的地位。然而，没有疫苗生产能力的各国政府，曾寄希望于“新冠疫苗全球通路”，疫苗分配的机制，虽然备受瞩目，却未能充分发挥功能。究其根源，有两个问题： “经费预算”，以及疫苗研发生产的“专利让渡”。

其一，将疫苗分派到全球各国，是经费问题。欧盟5月21日于义大利举办的“世界健康论坛”（Global Health Forum），为了支持发展中国家的抗疫、以及恢复经济社会的发展，中共国家主席习近平当时宣布，要在未来三年提供30亿美元。而改善贫穷国家人民的卫生健康为宗旨、总部位于日内瓦的“全球疫苗免疫联盟”（Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI），则是在6月2日与日本政府共同主办，在线上视讯举行的世界疫苗峰会，获得各国政府捐赠为数24亿美元的承诺，从而使得“新冠疫苗全球通路”，获得累计96亿美元的捐款，用于疫苗的采购、分享和全球的运送。

其二，疫苗的“专利让渡”，是政治问题。“专利让渡”涉及跨国医药大厂的意愿，半年前的德国政府反对，欧盟抱持保留的态度，美国政府则是摇摆不定。中国国家主席习近平在11月21日，透过G20的视讯会议，承诺让疫苗成为“公共财”。由于印度、韩国、南非获得疫苗的授权生产，是有当地的医疗科技做为基础；就算让渡出来疫苗的专利，还是涉及到最需要的非洲大陆和贫困国家，究竟有没有能力自己生产的问题。换言之，WHO现有“疫苗全球通路”与“全球疫苗免疫联盟”，功能之发挥，势必在新的变异病毒株之强力侵袭下，再次受到考验。

展望本月底前的圣诞节和新历年，对各国政府来说，就算能够汲取这两年的教训，采取果断的措施，以有效控制新的变异病毒株。家家有本难念的经，欧美国家因应的方式是全面施打第三剂，甚至研议强制全民接种疫苗；然而，贫困国家、地区、族群则担心，将会再次陷于一年来，没有疫苗可打的窘境。就算进入“次世代疫苗”的研发阶段，疫苗专利让渡的争论，缓不济急。世界卫生组织能够做的，除了争取更多的资金赞助和疫苗捐赠，还要强化现有的机制，以进行疫苗的分派。然而，可以确定的是，除非“地不分东南西北，人不分男女老幼”，只有大家都打得到疫苗，否则类似从南美洲、印度、非洲蔓延出来的变异病毒株，将会永无宁日。