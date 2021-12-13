民众对断交冷感 难掩蔡外交挫败

来源：联合新闻网

作者：张加

蔡政府上任以来，陆续与圣多美普林西比、巴拿马、多明尼加、萨尔瓦多等国断交，2019年9月更在一周内与所罗门群岛及基里巴斯断交。过去，断交或许主因两岸关系，但在美国意识到北京透过夺取台湾邦交国进一步扩大影响力后，情势变得更为复杂，成了美中竞争另一战场。

美国政界在蔡政府丢了七个邦交国后，警觉助台巩固邦交对美的利益与重要性，接着通过“台北法案”（台湾友邦国际保护暨强化倡议法案），美国政府考量某国增进与台关系，或严重损害台湾安全与繁荣，而研议以适当方式提升或“改变”美国与该国的关系。

“台北法案”生效后，台湾虽不时传出邦交不稳的讯息，但美国发声或出手后，便暂时稳住关系，还能让放话转向的政治人物改口；尼加拉瓜却证明，台湾不能完全靠美国协助维护邦交。

中国大陆和尼加拉瓜还特地选在美国拜登政府主办“民主峰会”期间复交，有意羞辱同为民主阵营的台湾与美国；不过，尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）与美国不和已久，受国际孤立的奥蒂嘉靠向北京是预料中之事，华府小输北京，实际受伤的仍是台湾。

尼加拉瓜与台断交，蔡政府虽“至感痛心与遗憾”，但很快“化悲愤为力量”，全力拼公投；外交部仅发布声明，部长吴钊燮至今未召开记者会说明，也尚未公开回复部分人士要求他下台的声浪，而是总统府代为回应，“没有请辞问题”。

蔡政府任内五年已断八国，民众普遍对断交显得冷感，再加上政府大力宣传台湾与美、日、欧盟等地关系大幅增进，使不少民众以为非官方关系更为重要。确实，近年来台美、台日关系更友好，台湾在欧洲地区也有所进展，但这些与台湾理念相近的所谓伙伴国家，基于其国家利益，仍与北京维持邦交，并未因为挺台而转向承认台湾。

台湾邦交国剩14国，创历史新低。蔡政府低调处理台尼断交，企图让社会对断交冷感，仍难掩其外交挫败。