战略学者：疫后人口出走势必加速

来源：明报

新型冠状病毒大流行其一最令人错愕的情景，也许就是疫情高峰时期全球多国封城封关下大小城市的死寂，原先汹涌的人口流动刹那变得停滞。美籍战略学者康世和（Parag Khanna）10月出版新书，部分内容正是回应上述冲击，他主张新冠疫情迫使民众重新思考定居何处，人口流动被封城封关打断只属短暂，长远反而有增无减。康世和上月接受明报专访，称相信中国和印度等国家会有更多民众选择“用脚投票”出走，跟寻求填补消减人口的西方发达国一拍即合，但他预料面临人口顶峰压力的中国，未来也会考虑吸引外来移民。

五大因素影响人口流动走势

康世和是以数据分析为主打的战略顾问公司FutureMap之创办人兼管理合伙人，曾着书如《亚洲未来式》（The Future Is Asian）和《连结力：未来版图》（Connectography）等探讨全球化议题。谈到新作Move: The Forces Uprooting Us（暂译《迁移：改变我们生活方式的力量》），康世和向本报表示，新书主力探讨人文地理学（human geography），“而迁移正是这学科的实质”。他尝试理解促使人类迁移的各种政治、经济以至科技等因素，他认为人类会以复杂方式回应这些因素，但其一试金石是“我们选择住在什么地方”。

在新书中，康世和探讨了部分人文地理学因素如何影响人口流动的走势，例子如下：

人口学：年轻的南方（发展中国家）可提供老化的北方（发达国）所需的劳动力

政治学：来自内战和失败国家以至逃离种族迫害或暴政等的难民和政治庇护申请者

经济学：寻找机会的移民、因外判被遣散的工人，又或因金融危机被迫提早退休的雇员

科技：工业自动化取代工厂和后勤工种，演算法和人工智能令技术工种变冗余

气候：长期现象如温度及海水水位上升，以至季节性天灾如洪水或台风

康世和认为，全球联通（connectivity）程度上升会令以上因素的叠加影响再被倍增，进一步加速人口流动。他承认新冠封城确打断近数十年来人们重新定居（resettlement）变得频繁的趋势，但强调这情况只是“人工制造和暂时性” ，长远反而加剧人口流动——疫情促使各地民众重新思考他们要住在什么地方，并开始找寻更佳选项。

“反移民”难阻西方发达国吸人

但谁会是新一波人口流动的大赢家？康世和倾向相信是对移民较为开放的西方传统发达国，并指这趋势不会被这些国家内部的反移民呼声所动摇。他以美国为例，即使特朗普任内，美国社会仍是变得愈来愈种族多元和融合，“去年大选结果反映，即使‘反移民’总统能上台也无法持久掌权”。他以英格兰作对比，英国脱欧后增加限制人口流动，反而导致当地疫下出现货车司机等劳动力短缺的困境。

康世和在书中指出，发达国将为年轻移民人才展开争夺战，其一关键在于富国面临人口消减的压力，不得不向外求，并跟寻求“用脚投票”的离国者一拍即合。他称，诸如中国、印度、菲律宾和土耳其等专制倾向较高的国家，正是“出境移民（emmigration）的最主要来源”，香港如今的移民潮便是例子。

他解释，上述国家许多民众都不喜欢现在的政府管治，因此寻求出走。他承认诚然从选举和政治局势看，这些国家的保守派民族主义阵营确占上风，但其支持者大多较年长，“如果要观察趋势，焦点应放在年轻人身上……毕竟长远而言还是年轻人夺回优势”。

中国人口触顶 吸纳移民成出路

谈到中国，康世和指出另一走向的可能性。他指中国社会年龄结构过于不平衡，全国人口料将在这个10年达至高峰然后下滑，但他相信北京近年出台的两孩以至三孩政策不会成功，预测中国届时需考虑接受更多移民入境。