考验德国新总理舒尔茨的第一堂课

来源：香港01

作者：倪文迪

舒尔茨（Olaf Scholz）上周三（8日）接替已执政16年的总理默克尔出任德国的总理，带领社民党、绿党及自民党组成“红绿灯政府”。新总理备受外界关注，不只是他将领导德国面对一系列挑战，也因为德国在欧盟地位举足轻重。尤其是欧盟近年的外交立场被民粹主义主导，而内部不同成员国之间关系错综复杂。如何维持欧盟团结及政策一致，定必成为舒尔茨任内一大考验。

舒尔茨上任同日，布鲁塞尔传出消息指欧盟委员会打算建立集体反制裁措施。按照现时的规定，制裁需要欧盟所有成员国一致通过方能执行，但要修改现时做法，亦需要得到大部份成员国以及欧洲议会的支持，刚上任的舒尔茨已经要面对平衡各国利益的考验。

欧盟是一个多元及超国家主义的尝试，制裁却需要一致的价值观和利益。若取消成员国的否决权，不就是把部份国家的价值观强行套在其他国家身上？这会否导致部份国家宁愿如英国般寻求脱欧独立，以摆脱欧盟的大多数意见？

集体反制裁措施的背景

欧盟有意建立反制裁措施的原因，主要与欧盟近年与中、俄等国家交恶有关。近几年多个欧洲国家以至欧盟委员会都极力寻求在外交上体现其价值观，冀望以干预和制裁的方法展现对人权等问题的坚持，有效地运用27个成员国的集体经济力量。近日立陶宛就因为容许台湾在当地建立办事处，遭到中国当局阻止其货品出口到中国大陆，并寻求欧盟反制裁措施的回应，却因为其他成员国反对而不了了之。欧盟内自然有声音争取改变现行做法，令欧盟在抗衡中、俄等国家时更团结和强而有力。

然而，一些国家或担心利益受到其他国家骑劫，据指匈牙利等国家将反对有关建议。匈牙利政府在“一带一路”项目上与中国保持良好的合作关系，新做法自然被其视为损害利益。又例如波兰和欧盟尽管均为《欧洲人权公约》的缔约国，对于法治等事情的理解却存在一定误差。部份国家更担心这种反制裁措施一旦获得通过，欧盟将陷入无日无之的意识形态和价值观纷争。

多元而没有统一价值观

事实上，欧盟在重大政策问题上采用一致通过的要求本身并非问题所在，惟欧盟没有统一的价值观，否定个别国家的否决权，并尝试要求成员国采取一致的制裁却是强人所难。而昔日欧盟设置的一致通过的要求，以及各国都可以在重大问题上拥有否决权，就是为了保障各国的利益，强行推动这种以欧盟利益凌驾国家的举措，不是会违反欧盟本身的多元价值？

欧盟的组成本身就是在多元文化的欧洲大陆，寻找共识并建立共同的经济和政治实体，防止再一次因为国与国之间的分歧而导致大战再次发生在这片土地上。如今欧盟面对不少分歧和危机，在集体制裁措施之外，或许更应思考如何建立更一致的认识和价值观。