来源：中时电子报

作者：吕志翔

美国总统拜登亲自倡议的虚拟“民主峰会”9日揭幕，台湾终于等到出头天，跻身重要国际政治舞台，称得上外交突破，美国的支持功不可没。两天的峰会落幕，台湾面对的将是美国操作“台湾牌”，挑战“一中”底线的风险及后果。

扛着“民主自由”大纛，集结民主国家对抗中国、俄罗斯，使美国重返领导地位，是拜登追求的崇高目标，但其本质上仍是理想主义与现实主义的混合与妥协，民主峰会在实际运作上，地缘战略、政治斧凿斑斑并不令人感到意外。

基于民主理念、利用台湾制约中共、及迎合国内政治需要，邀请台湾出席峰会乃是必然，但美国同时强调符合“一中”政策及限定台湾参与者层次，则是不要过度刺激中共的务实作法。

根据美国国务院的记录，110个受邀国中，除了墨西哥的驻美大使及政务委员唐凤外，各国都是由总统或总理代表，台湾明显遭到矮化。

台湾的参与、民主峰会又挑战中共体制与发展模式，北京在峰会期间，展开了最激烈的反制行动，宣布与尼加拉瓜正式建交，等同宣告对台湾、甚至美国的对抗已进入最新阶段。

拉拢台湾的邦交国是北京对台湾“灰色地带战争”中的一环，为协助台湾巩固邦谊，前总统特朗普甚至签署生效简称“台北法案”的《2019年台湾友邦国际保护暨强化倡议法》，但美台联手仍无法防止尼加拉瓜转向，并可能造成“骨牌效应”，民进党政府责无旁贷。

台湾必须警惕的是，虽然美国对台湾支持“坚若磐石”，但无论基于价值或现实的美国外交政策追求的是美国利益，除非美国决定改变台海现状，“一中政策”终究是美国对台支持的极限；对民主峰会的成果，台湾高兴一天就好了。