来源：中时电子报

作者：刘必荣

12月9日晚上，俄罗斯情报单位在克里米亚半岛和乌克兰附近的水域，拦截了一艘有50年船龄的乌克兰训练舰，声称乌克兰想要挑衅。一下子，担心俄乌开战的人神经全都紧绷了起来。

过去我们只看过菲律宾弄艘生锈的破船搁浅在南中国海仁爱礁不走，以此宣示主权，但还没看过俄罗斯这种大国指责小国用老船挑衅的。虽然俄罗斯最后释放了这艘船，结束了这场闹剧，但是大家还是担心，这会不会成为一种模式，即莫斯科是不是可能随时利用一些偶发摩擦，比如无人机入侵，作为向乌克兰用兵的借口。

乌克兰情势怎么会变得如此紧张？

7月12日，俄罗斯总统普京发表了一篇5000字的长文，细数俄罗斯和乌克兰几百年来的历史渊源与血脉关系。普京表示，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯根本就是同文同种，乌克兰更是俄罗斯文化的母亲国。乌克兰之所以现在会变成一个失败国家，都是因西方势力介入。西方欲以乌克兰为跳板，进攻俄罗斯，并分化后苏联时代俄国与周边国家的关系。普京也在其他场合抱怨前苏联领导人放任加盟共和国各自独立，以致埋下了今日俄乌冲突的定时炸弹。

缅怀历史之余，俄国也画下了红线：北约不能派兵进入乌克兰，更不能拉乌克兰加入北约。对俄罗斯而言，这是直接把威胁拉到家门口，是无法容忍的。乌克兰也不能对东乌增兵，或对东乌俄裔进行种族灭绝。

相较于普京的历史情结，白俄罗斯和乌克兰却未必这样想。像白俄罗斯总统鲁卡申科这种和俄罗斯关系这么铁的人，在普京提到俄白两国合并时，反应都是冷淡的。乌克兰更是如此。也许乌克兰东部的俄国裔比较同意普京的讲法，但西部一心想加入欧盟的乌克兰人却抱怨俄国偷走了乌克兰的历史，现还想阻断乌克兰的未来。

美欧的看法则是第三种表述。过去美国忙于反恐时，一些外交学者就警告，专注反恐的结果是忽略了两个重要的冲突点，一是中国的崛起，一是俄国与西方在乌克兰的角力。后来的国际政治果然就被这两个议题所主导。尤其在乌克兰这一块，西方认为俄罗斯是想重建旧苏联版图，趁西方不备，对波海三国与东欧国家步步进逼。

其实2014年克里米亚在俄国支持下，公投独立后并入俄国时，就可看出各方史观的不同。俄国认为克里米亚回归是翻转了赫鲁雪夫60年前把克里米亚画给乌克兰的错误政策，是国家的统一；占克里米亚人口9成的俄裔表示他们努力了60年，终于可以回家了；西方则认为俄国践踏国际法，分裂了乌克兰。如今乌克兰紧张再起，一样是在历史与现实摆荡之下，“一个乌克兰，三种表述”。

紧张局势如何降温？乌克兰老百姓倒是不觉得战争迫在眉睫，一些人认为这是强国的刻意炒作。但这种紧张情势已足以吓退许多外国投资，对原来就充满贪腐与寡头垄断的乌克兰经济无异雪上加霜。这就是国际政治学者所称“灰色地带的侵略”。

美国则从总统到国务卿到参谋首长联席会主席都重复宣示，如果俄国真的出兵乌克兰，将要付出严重代价。如何在战云密布的诡谲气氛下缓解乌克兰情势，成为现在大家最关心的问题。

作者为东吴大学政治系教授