民主峰会后重新思考民主

来源：台湾《旺报》

旺报社评

美国召开全球“民主峰会”，邀请台湾参加却排除大陆，大陆针锋相对展开“民主”话语权之争，抢先发布《中国的民主》白皮书，并且由学界推出《十问美国民主》研究报告。在大陆疫情管控得当、经济稳定复苏，制度自信底气十足，而美国人对自己的民主表现都不甚满意，台湾的民主更被前总统马英九讥评为“不自由的民主”之际，全球民主峰会不应该只是一场大拜拜。

台湾落入不自由的民主

首先，民主是全人类共同的价值，这点无庸置疑，也正是因为如此，“民主峰会”不应当是一场割裂世界的会议。然而，美国主导举办“民主峰会”，邀请百余国家与会，相当于判定一些国家民主，另一些国家“不民主”，有藉“民主”之名制造对立与对抗之嫌。在承认民主是全人类共同价值的前提下，各方应该思考的是如何完善自身的政治制度，来达成更好的民主。

第二，民主体制各有不同，反映每个国家各自的政治、社会和文化生活特点，决定民主体制的是其基本原则，而不是某种特定形式。各国的历史、文化、发展现状均不尽相同，所做的选择、所适合的制度不会相同，世界各国不是同一种样貌，人类政治文明的形态也不会是同一种样貌。

在已开发国家，美国的总统共和制与英国君主立宪的议会制不一样，美国的两党制与德国的多党制也不一样。对开发中国家来说，民主的实现过程具阶段性特征，经济发展是首要的民生诉求，民主需要经济基础，适合开发中国家的民主改革应是渐进和稳健的，民主应与民生协同发展。

西方有传教传统，在与其他国家交往时，往往希望改变对方不同的制度，但过往经验显示，强推西式民主的效果并不理想。曾经喧闹一时的“阿拉伯之春”，在十余年后的今天，证明自由公正的选举制度并没有带来更美好的生活，革命理想反而造成今日的政治混乱与经济萧条。

一方水土养育一方人，鞋子合不合适只有脚知道。在传播民主的过程中，更要清醒认识到，民主制度本身不是目的，而是造福民众的一种方式，让人民幸福的方式，绝不会只有一种。

第三，理想的状况是各国在制度比较中能够评估自身的优缺点，在相互借鉴中提高民主效能。冷战结束后，全世界都把西方民主制度视为历史的终结，但近年西方国家遭遇严重的治理危机，贫富差距恶化、公共设施落后、民粹主义兴起、权贵政治成型、民众对精英政治人物的不信任等，削弱了美式民主的吸引力。台湾自喻是华人世界的民主模范生，但蔡政府一党之私的民主，让台湾落入“不自由的民主”，或“威权民主”。

大陆制度需要有吸引力

美国拥有民主，但民主正在衰退，大陆学界提出的“十问美国民主”相当犀利：民主到底是多数人的还是少数人的？是实现权力制衡还是导致权力滥用？是增进民众福祉还是加深民众疾苦？是捍卫自由还是妨害自由？是保护人权还是侵害人权？是促进团结还是导致分裂？是实现梦想还是导致梦魇？是改善国家治理还是导致制度失灵？是给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？是维护世界和平还是破坏国际秩序？

这10个问题，美国、台湾及全世界都应该认真思考，大陆也需要好好回答，不能只问别人，不问自己，而且“东升西降”不是只在GDP，制度也需要有吸引力。