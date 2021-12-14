从高价运空集装箱看到的中美关系

来源：日经中文网

作者：嶋田航斗

美国发往中国的集装箱船行情正在发生异变。虽然集装箱货物的运输量正在减少，但运费却涨至上年的两倍，创出历史新高。原因是为了满足中美之间旺盛的运输需求，从美国向中国运回空集装箱的情况增加，货物运输空间正在减少。美国发往中国的集装箱船上的“舱位争夺战”日趋激烈，日本被晾在一边的状况浮出水面。

“总之希望把空箱优先运到中国”，一家海运企业的负责人如此表示。由于冠病疫情导致的物流混乱，把产品运往最终消费地美国的集装箱难以顺利返回最大出口国中国。海运企业采取新下单建造集装箱等应对措施，但集装箱调配依然捉襟见肘。

装有家具、家电、玩具等的集装箱在抵达美国港口后，通过卡车和铁路运往各城市。但由于卡车司机不足等影响，美国国内的运输并不顺畅，从运出港口到送交货主所需的时间正在延长。集装箱在美国各地卸下货物后被重新运回港口，港口的空箱堆积如山。

为了把美国港口堆积的空集装箱运到亚洲，海运企业已开始减少向货物分配的舱位。观察美国主要港口洛杉矶港的统计数据，在2021年1-10月的出口集装箱中，空箱占76％。

由于美国的出口量少于进口量，此前美国发往亚洲的集装箱船一直大量运输空箱。空箱比率在2020年达到65％，冠病疫情前的2019年为61％。

空集装箱在抵达亚洲港口后，能迅速装入货物，作为运输用集装箱使用。另一方面，装有货物的集装箱则需要时间清空货物。由于冠病疫情下的口岸管理加强，港口经常发生船舶和卡车拥堵，装卸作业比通常需要更多时间。随着货物量增加，中国发往美国的运费正在上涨。对海运企业来说，为避免错失机会，调配空集装箱已成为优先事项。

北美航线的集装箱船主要是可装载超过1万个集装箱（按20英尺集装箱计算）的船只。日本海事中心的统计显示，上海发往洛杉矶的现货运费为每个20英尺集装箱9000美元（1万2307新元）左右。驶往美国的船只的约半数签署为期一年的长期合同。虽然并不准确，但如果现货运费被适用于全部集装箱，那么单程将获得9000万美元的巨额收入，称得上“摇钱树航线”。

美国发往亚洲的集装箱货物运输量正在减少，8月同比减少5％。另一方面，10月洛杉矶发往上海的运费为每个40英尺集装箱1710美元，达到上年同月的两倍。由于和有货的集装箱相比，空箱被更优先装载，导致货物集中于有限的可预约舱位。结果导致运费面临上升压力。

海运企业跳过在日本靠港，食品到货推迟

熟悉海运行业的日本拓殖大学教授松田琢磨分析称，“因优先运输空箱而最明显受损的或许是日本”。美国发往亚洲的货物多为废纸和木材等，即使运输有所延迟，也没有大问题。但从美国运往日本的货物来看，冷冻食品、肉类和大豆等食品的比率较高。松田琢磨表示，“（运输延迟）容易直接导致供应不足和商品涨价”。日本肉制品企业的高管也叹息称，“肉无法及时运到日本”。

“有意见认为如果让船停靠日本，会浪费时间和成本”，一家海运企业的负责人这样透露。犹如与海运市场的“摇钱树”中美航线的存在感成反比一样，日本的存在感下降。据称实际上由于船的行程出现混乱，还存在跳过日本，直接驶向下一个港口的情况。

此前，作为物流混乱告一段落的大致时间，提及2022年中国春节的声音很多。但目前由于新型“奥密克戎”毒株的蔓延，已开始有观点认为混乱将进一步长期化。因冠病疫情而更加优先中美航线的趋势或将逐步对日本的日常生活造成影响。