从英特尔看见贸易保护主义的幽灵

台湾《经济日报》社论

日前英特尔执行长基辛格（Pat Gelsinger）在加州参加会议演讲时，呼吁美国政府要扶植半导体业，认为应多投资美商如美光、德州仪器和英特尔等，而非台积电和三星等亚洲对手。他批评竞争对手台积电及三星受惠于政府补贴，导致不公平竞争，甚至指“台湾不是个稳定的地方”。

基辛格的言论在台湾引起轩然大波，台积电董事长刘德音发言回击，台积电创办人张忠谋也表示，不相信基辛格可在其任期内把英特尔带回过去的盛况。之后，又传出基辛格将到访台积电，一般推论，应与双方洽谈先进制程业务有关。

在双方的激烈言词交锋中，英特尔与台积电存在着既竞争又合作的关系。但在商业竞争外，基辛格的发言却有另一层值得探究的思维逻辑。因为如果这代表了部分美国企业或民众的想法，显然美国国内仍存在着一定程度的贸易保护主义。未来这种思潮是否进一步扩大，应密切观察。

过去在疫情和美中贸易战的影响下，强化美国境内供应链自主能力，已成为美国政府的重要政策。不过，这方面的政策思维与配套措施，并非局限于鼓励美国业者在境内设厂投资，也以政策措施鼓励国际业者进入美国投资。但从基辛格的言论可以看见，美国仍有部分势力偏好过去特朗普政府所主张的贸易保护主义思维。

通常改变不公平贸易竞争的方式，除了透过世界贸易组织（WTO）等国际组织施压，单方面可以采行的措施则是透过贸易制裁，如课征高关税等方式，或建立其他非关税贸易障碍，打击采取不公平竞争手段的对象。基辛格一方面指控如台积电、三星等业者受到政府补贴，所以享有成本优势；另一方面又向美国政府喊话，要美国政府独惠本土业者，借此提高本土业者的竞争力，当中的思维其实互相矛盾。

只要稍微了解台湾半导体产业与政策环境，即知政府透过补贴使台积电等业者的成本低于英特尔的可能性甚低。因为以台积电的研发规模，政府的技术研发补助能量恐怕只是杯水车薪。更何况，政府为了鼓励国际业者投资台湾，对国际业者在台的研发活动采取友善态度，提供许多优惠与诱因。相较于基辛格呼吁美国政府只补贴美国业者，形成明显对比。

再者，受惠台积电成本与技术优势的对象是其客户如高通、AMD、NVIDIA、Apple等，都是美国厂商，只是他们大都是英特尔的竞争对手。因此，基辛格真正在意的，是台积电的成本与技术优势提高了英特尔对手的竞争力，使英特尔受到冲击。当然，这也是英特尔回头找台积电并委托代工业务的原因。

英特尔的晶片制造成本相对高昂是事实，除了人力成本之外，其先进制程技术面临瓶颈，产品良率难以提升，导致生产成本增加。以基辛格在半导体产业的资历，理论上不应对此议题有错误解读。因此，其指控除了为英特尔在先进制程技术发展的瓶颈找理由外，如张忠谋所言，更可能是为了争取美国政府提高对英特尔的补助。

虽说在商言商，英特尔有意借此争取更多政府补贴，打击如台积电、三星等国际竞争对手，甚至如AMD、NVIDIA等同为美国业者之对手，其言论却隐含贸易保护主义思维。一旦美国政府采行其建议，恐将伤害产业秩序与市场经济运作机制。

尤其美国等一旦采取贸易保护主义，独厚本土业者，以政策措施打击国外业者，对以国际市场为成长动力的台湾而言，实为难以忽视的打击，不可不防。当台美关系友善之际，台湾应有多方管道与美方政府持续对话，朝向鼓励市场开放、增加互信理解与双向投资的方向发展，避免落入保护主义的窠臼，伤害彼此的产业与市场。