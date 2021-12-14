问卜虎年运势：中国经济2022开启“5时代”

来源：路透社

作者：乔艳红

在中国换届之年的2022年，“稳”不仅是个经济问题，亦是个政治问题。“三重压力”之下，明年中国经济料正式开启“5时代”，分析人士预计实际增速在5.5%左右；而政府依然会设定一个增长目标，料在5%以上。

上周闭幕的中央经济工作会议已经为市场勾勒了明年稳增长的路线图：财政前置、适度超前开展基础设施投资、持续减税降费、促消费扩大内需等。分析人士预计，明年一季度或是政策密集发力期。

他们并预期，明年财政赤字率料在3-3.2%左右，新增地方政府专项债券额度在3.5-3.8万亿元人民币左右，消费提振政策值得期待；投资领域则将迎来动能切换，伴随房地产投资的退潮，制造业投资、基建尤其新基建投资将在政策支持下挑起稳投资重任，绿色、高技术制造等成发力重点。

“预计明年中国政府的增速目标在5-6%，而且在换届之年可能努力超越目标，”摩根士丹利中国首席经济学家邢自强称。

他预计，明年逆周期宽松政策有望前置，重点关注楼市融资放松、减税、绿色基建和促消费的举措；再加上货币宽松、信贷反弹，明年中国经济增速料能达到5.5%。

“总量来看，2022年是中国经济‘5时代’的元年。...2022年开启的是动能切换的‘5时代’，是破旧立新的‘5时代’，是高质量发展的‘5时代’，经济重寻中速增长平台，”粤开证券首席宏观分析师罗志恒称。他预计明年增速约在5.2%。

明年将迎来中共20大的召开，也是政府换届之年。

上周五闭幕的中央经济工作会议新闻通稿中，有25个“稳”字。会议认为经济面临“三重压力”，要求明年经济工作“稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任”，“政策发力适当靠前”，“逆周期”也重回视野。

“各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，”中央财经委员会办公室副主任韩文秀周末在北京一个论坛上称。

他表示，积极财政政策要提升效能，要多渠道筹措资金，包括调入预算稳定调节资金，结转到明年使用的专项债券资金等，保持必要支出强度，加大对地方的转移支付，推动财力下沉。

花旗集团预计，明年中国政府设定的增长目标在5%以上，预算赤字率大概在3.2%，地方政府专项债券新增额度在3.8万亿元左右。

瑞银证券首席中国经济学家汪涛则预计，明年增速目标可能设在“5%以上”或“5-5.5%”，预算赤字率保持在3.1-3.2%，地方政府专项债新增额度持稳于3.6-3.7万亿元（人民币，下同，7700-8000亿新元）。

财政前置

在稳增长压力较小的2021年，中国财政后置、发力明显不足。面对更大的经济下行压力，中央经济工作会议提出，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；要保证财政支出强度，加快支出进度；要实施新的减税降费政策。实施好扩大内需战略。

“（7月政治局会议有）‘今年底明年初形成实物工作量’的确切要求，因此下半年更像是一个财政蓄力明年的状态；明年财政‘继续’积极，意味着今年的蓄力将会在明年逐渐释放，”华创证券首席宏观分析师张瑜称。

她预计，今年广义财政支出同比增速4%左右，名义GDP（国内生产总值）大概率增长10%左右，财政是低于经济增速的，蓄力明显；展望明年广义财政大概率重回和名义GDP咬合的正常区间，财政对经济的拉动力量不可小觑。

“明年财政力度加强是大概率事件，并主要通过基建、转移支付和减税降费综合发力，促进疫后经济复苏以及中长期结构性改革，”大型投行--中金公司宏观分析师张文朗等也称。

他们预期，明年预算赤字率在3.0-3.2%，新增专项债或小幅压降至3.5万亿元左右；由于今年一般预算账户超收和专项债资金支出偏缓，或将有超过1.8万亿元的资金结转至明年使用，明年财政对经济的支持力度会高于今年。

他们还预计，今年全年减税降费规模或达1.2万亿元，明年有望增至1.5万亿元左右；消费促进政策亦值得期待，2022年社会消费品零售总额同比增速可能为6.5%左右。

张瑜也认为，大件消费作为更好的政策抓手，新能源汽车相关牌照限制的进一步放开、家电节能补贴等都可期。

中国国务院总理李克强周一在视频会见世界银行行长时称，明年经济工作将坚持稳字当头、稳中求进。面对新的下行压力，将把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革。

投资动能切换

房地产开发投资此前一直是支撑中国固定资产投资的主要力量。但受房地产严厉调控、尤其恒大集团事件爆发以来，截至10月，房地产开发投资同比已经连降两个月，房屋新开工面积、施工面积同比则已是连续四个月负增长。

2022年资金约束料继续施压房地产投资，但高技术制造业投资、绿色投资、新老基建投资等在政策发力下有望保持较快增长。

中央经济工作会议提出要“适度超前开展基础设施投资”，还要求金融机构要“加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持”等。

韩文秀表示，内需潜力大，是中国的优势所在，要实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部发力。

“适度超前进行基础设施建设，在减污降碳、新能源、新基础、新产业集群等领域加大投入，既扩大短期需求，又增强长期动能，”他称。

国家发改委副主任宁吉喆在周末同一场论坛上则提到，要积极扩大有效投资，加快推进十四五规划纲要确定的102项重大工程项目，聚焦“两新一重” 、新兴基础设施、新兴城镇化和水利交通等重大项目，和补短板领域的投资；还要鼓励民间投资稳定发展。

张文朗等预计，明年年初政府投资类支出将适度前置，相关债券可能提前发行，叠加十四五规划下的重大项目陆续新开工，支持基建投资反弹，但在“坚决遏制新增地方政府隐性债务”的指引下，传统基建反弹高度或有限，预计2022年增速在4-5%左右，但公用事业投资增速或达10%左右，全年广义基建投资或在6%左右。

汪涛也指出，中国政府有可能提前下达专项债额度、提高资金使用效率，并小幅放松地方政府融资平台融资，预计基建投资增速有望从今年的0-1%小幅反弹至4%左右。

房地产方面，中央经济工作会议在重申“房住不炒”同时，也提出“推进保障性住房建设”、满足“合理购房需求”、因城施策等，明年保障性住房投资或可为房地产开发投资带来缓冲。

10月单月来看，中国房地产开发投资同比下降5.4%，降幅较上月的3.5%进一步扩大；房屋新开工面积、施工面积分别下降33.1%和27.1%。路透最新季度调查结果显示，明年上半年房地产开发投资料同比下降3%，销售面积下降16%。

