台湾面临的三大“安全困境”

来源：美丽岛电子报

作者：赵春山

近期台湾安全议题不时登上国际媒体版面，如日本前首相安倍晋三不久前在一场线上演讲中，针对中国大陆武力攻台的可能性，提出“台湾有事，等同日本有事、日美同盟有事”的说法，引发外界关注。基于地缘关系，日本对周边情势极为敏感，对台海如此，对朝鲜半岛亦复如是。据说1996年爆发台海危机时，日本前首相桥本龙太郎曾忧虑至彻夜未能成眠。安倍现在虽不在其位，但他对中国大陆对台动武的说法，仍可反映日本政界一般的看法。

但料想不到的是，当美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）在为拜登与俄罗斯总统普丁的视讯峰会进行简报时，记者的问题却从乌克兰危机扯到台海危机，沙利文也借机强调“美国会采取一切可能的吓阻及外交行动，确保中国武力侵台的情况永远不会发生。”

日美政要陆续拿台湾问题“说事”，让中国大陆气的跳脚；但中国大陆拒绝与民进党政府对话，自然提供外力插手两岸纷争的机会，美国此刻就是扮演“球员兼裁判”的角色。台湾安全议题国际化，对台湾究竟是祸？是福？身处安全困境的台湾人民，恐怕是“别有一番滋味在心头”。

台湾面临的第一个安全困境，是夹杂在中国大陆-美国战略竞争当中，但又无力影响中国大陆-美国关系朝向对自身安全有利的方向发展。与冷战时期的美苏对抗形势不同，当前中美竞争的范畴无所不包，涉及政治、经济、军事、外交、文化、科技、网路安全等多项领域。基本上可以归纳为：一是双方结构性的矛盾，如制度和价值观的差异，长期可能演变为「文明冲突」；二是利益的冲突，如权力竞赛，美国前总统特朗普强调“美国第一”，现任总统拜登则致力维护美国的世界领导地位，两人都将“中国崛起”视为重大威胁。

而中国大陆-美国竞争的各领域，或多或少都触及台湾问题。例如，台湾与美国共享民主价值及民主制度，拜登邀请台湾参与“民主峰会”是理所当然；但当一场民主飨宴被转化为“抗中联盟”时，台湾的“恭逢其盛”，就被对岸戴上“倚美谋独”的帽子。

美国运用台湾的战略地位，把台湾当成遏制中国大陆的一张牌，但必要时就会将台湾问题做为与中国大陆讨价还价的筹码，换取北京在谈判其他次要国际议题的让步。问题是，拜登政府不愿放弃台湾，又不敢挑战中国大陆眼里涉及“主权和领土完整”的核心利益，因此必须对两岸问题维持「战略模糊」政策，但却增加台湾对美国协防决心的不确定感。

台湾面临的第二个安全困境，是担心中国大陆片面改变两岸现状。台美都认为维持目前两岸“不统、不独、不武”的状态，最符合双方的共同利益。因此，拜登公开声称“不鼓励台湾独立”，国民党和主流民意也反对“台独”，民进党意识到此路不通，因此将“台独党纲”束之高阁。但中国大陆会让这个现状长久维持下去吗？假如台湾不搞“台独”，两岸就能相安无事吗？众所皆知，中国大陆对台政策除“反独”之外，还有“促统”。

《联合报》今年的“两岸关系年度大调查”显示，受访民众认为中国大陆不放弃统一，是导致两岸关系紧张的重要因素。换言之，台湾民众目前不接受两岸统一，尤其是“一国两制”的统一安排；但如果中国大陆认为和平统一遥遥无期，则“武统”的可能性就难以排除。然而，中国大陆若因“促统”改变台海现状，美国和日本也会为了自身的区域安全利益，介入两岸这场“促统”和“拒统”的战争。

台湾第三个安全困境，是内部缺乏团结。美国战略家克莱恩（Ray S. Cline）在评估国家权力要素时，非常强调国家意志，也就是著名国际政治学者奈伊（Joseph Nye）所说的“软实力”（Soft Power）。民主化使台湾更具吸引力，也获得国际社会的肯定，被认为是华人世界的典范；但当政党良性竞争异化为政党恶性斗争后，台湾内部的凝聚力即遭到严重腐蚀；此外，“认同危机”始终让台湾部分民众，面临“为何而战”、“为谁而战”的困扰。以色列在强邻环伺之下，人人立志为保家卫国而战；但台湾的自我防卫意志，则经常受到外界的质疑。

因此，台湾要跳脱安全困境，首须巩固内部堡垒，即懂得“人必自侮而后人侮之，家必自毁而后人毁之”的道理。 美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）12月6日在“远见高峰会”发表演说时，引用冷战时期美国共和党参议院领袖范德堡（Arthur Vanderburgh）的名言：“政治纷争不出国界”（Politics stops at the water's edge），认为对台湾和平繁荣最有利的是“政治纷争止于台湾海峡之滨”。

我认为，台湾朝野政党在内政方面可以存在分歧，但在外交和大陆政策方面，应建立最大的共识；其次，强化对美关系要考量自身国家利益，不能视台湾的“忠诚”为理所当然。最后，处理两岸关系最为重要，所谓“以小事大以智，以大事小以仁。”即使对方不仁，我亦不能不智。