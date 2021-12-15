英特尔与台厂的竞合关系

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台积电的主要竞争对手之一英特尔（Intel），其执行长基辛格本周以“经济泡泡”模式搭私人飞机来台，传和台积电高层会商，外界认为会在饭店中咨商使用台积电最先进3奈米制程的合作计划。

这原来是好事一桩，因为在基辛格三番两次明言要自产高级芯片下，会亲自来台商谈，就表示可能会将此商机转让给台积电。但鉴于基辛格近来的发言，以及过去台湾少数关键企业在和国际企业互动下，因不熟悉法规和判例而付出惨痛代价的经验，我们也必须提醒台积电高层，务必谨慎小心应对。台积电不仅属于其股东群，也已经是台湾社会的重要资产“护国神山”，绝不可在轻忽之下遭到设计。当然，一般都说台积电拥有一个坚强的法务部门，我们希望他们对此会谈早有准备，禁得起最严格的检验。

英特尔一直是半导体领域的超强企业，有如美国在国际间拥有的超强地位一般；但近年因高效能芯片的开发速度落后于台积电和三星，已经被台韩两强抛在后面。如今要重返高效芯片的生产备感吃力，是否能够回归荣景，外界看好者并不太多；因此，新执行长会采取什么策略，台积电必须掌握。所谓“害人之心不可有，防人之心不可无”，台积电高层务必谨记在心。

我们之所以会有如此罣碍，乃因台湾著名的几家面板厂，在2004年因美国惠普、戴尔控告友达和三星、华映、奇美电等联合垄断面板价格而发生的惨剧。由于三星被美国司法部突破心防、转为污点证人提供会议纪录而免遭起诉，其他面板厂纷纷认罪，除缴交巨额罚款之外，奇美电、华映、友达高层主管纷纷赴美服刑。这是台湾制造业最惨痛的经验之一，大家应还记忆犹新。

当时被诉厂商的一位高层事后指出：“就只是老朋友握手聊天的活动，既没订合约、也没实行，甚至只是欺敌策略。但这样也不行，被美国人视为违法…”我们无法得知事实真相，但若上述说法为真，可以想像面对美国如此严苛的司法判决，任何龙头企业之间的聚会，是否都该格外谨慎？甚至必须在会晤之前先厘清会谈范围，将咨商哪些项目，而哪些项目必须被排除在外，并且需保留会议纪录，做为未来可能需要自保时的证物？

基辛格是个技术出身的老英特尔，18岁进入英特尔后，在该公司任职长达30年。2009年转赴储存大厂EMC后，今年2月才被延揽回英特尔担任执行长，为了公司的发展和自己前途，具有强烈的企图心自不在话下，甫上任就表示将会在未来几年内重新取得业界芯片龙头地位。

但是，在外界都不看好其自行发展芯片下，却执意要和台积电及三星一较长短，最近几次发言先是说不应补助非美系企业在美国设厂，接着又表示“台湾是个不稳定的地方”，却又能屈能伸地在疫情肆虐、国际管制严苛的状况下，移樽就教来台商谈“合作”；我们在欢迎之际，绝对要保持高度警戒、步步为营。

两年前“美国陷阱”一书的中译本在台出版，描述美国司法部门如何利用美国法律和“长臂管辖权”对付法国核心能源企业阿尔斯通（Alston）的情事。美方先将其集团负责人直接在机场逮捕，再以腐败行贿罪名将该公司定罪、处罚巨款，趁机由美国通用电气将该集团最能获利的电力部门并购。接下来的华为孟晚舟事件，大家更应该耳熟能详。在“法律战”已成为美国大企业的国际竞争手段之下，和美国大企业间的互动，更应该保持高度警戒。若赢得了技术战，却败于法律战，那才是令人扼腕浩叹之事。