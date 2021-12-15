唐凤被民主消失 蔡政府技术指导？

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

钱复曾说“大陆政策是外交政策的上位政策”。蔡政府舍此不为，就要记得国际政治谈的是实力，半分取巧不得。过去绿营谈外交擅搞脱离现实的大内宣，最近“升华”至精神胜利法，谁知唐凤参加民主峰会画面遭卡，像极对岸常被嘲笑的“和谐”路数，让之前自我安慰说法被打脸。至于台湾外交未来在哪里？请蔡政府拿出主张。

绿营擅搞脱离现实的大内宣。从早期谈退出联合国问题时，引美国一厢情愿策略，罔顾中共采取的零和态度，硬说是领导人放弃以台湾名义留下；到后来批评马政府活路外交丧失主权，说自己有办法；执政后面对断交潮，前党主席、国会领导人转言：“中华民国的邦交国少之又少时，台湾的邦交国就会出现”。

上述说法认为，只要换了名字，台湾外交处境就会焕然一新。本来以为这就是绿营极限了。但政客乱扯的本事，总不会让常看戏的人民失望。前日尼加拉瓜与台湾断交，蔡英文归因于威权阵营的压力。她破格擢升的前外交青年才俊，目前正待更上层楼的地方菁英随即表示，尼加拉瓜断交台湾与两岸因素比较无关，跟尼国自家的民主问题比较有关，直言“快走不送！”

他把问题归咎于尼国政府体制。认为近年尼国正加快往专政路线前进，其内部体制影响对外关系，最终选择在他们没被受邀的民主高峰会当下断交，这彰显台湾与尼国价值的疏远，以及尼国背离普世价值的结果。

在此语法里，是台湾民主导致此次断交，外交失败一变为光荣印记。外交青年才俊得到蔡政府重点培养，历任党政国安要职，理当有相对专业素养，但这种精神胜利法的阿Q态度，以及不是在交朋友，而是在得罪人的回应，让人担心这些人日后当权的前景。

其观点问题很多。首先，国际政治讲的是现实利害，如果此时突然大谈断交原因是理念价值，那西方国家过去与台湾断交、目前也仍未复交，难道是彰显西方过去与中共价值一致，以及现在我们仍未与普世价值合流的结果？

其次，尼国总统执政多年，我们过去经援协助他们往专政路线前进，断交后才讲些五四三，这有助纣为虐之嫌，更是马后炮。而有无参与民主峰会也是牵拖：大约三分之一的受邀国被评为“部分自由”与“不自由”阵营。就连西方媒体也对美国邀请的参会标准表达不解。外交青年这么强调峰会，恐怕只是借机夸奖蔡政府，却藐视自己的专业价值。

第三、尼国与台湾多年邦谊，还有上百位留学生在此。甚至最后一任大使李蜜娜也毕业于铭传大学。尼国可以再次断交，日后当然可以三度复交，外交青年这样批评，话迟早会传回尼国。他的说法只顾到蔡政府，却不管台湾长远利益了。

本以为最近外交话题到此为止，不料情势急转直下，连外交青年夸称受邀的民主峰会，也给我们穿小鞋。唐凤在参会简报的图片中，把两岸标示成不同颜色，白宫国安会为此愤怒地（angrily）联系国务院，使主持人再请唐凤发言时，卡掉她的画面，只留下声音、写着职衔的字卡，后面再补上一段免责声明：在此小组讨论上表达的任何意见都属个人意见，不一定代表美国政府的观点。

北京打压中华民国不是新闻，但据说最挺我们的美国，最近才要跟中共全面竞争，却连一张图卡也怕成这样。这种“和谐”手段，似乎忽略民主国家的表意自由。他们事后推给技术问题，但重要会议美国这么不用心？萤幕分享功能无法使用却有免责声明？美国未来能挺台到什么地步，恐怕引起台人更多疑虑。

蔡政府外交办成这样，有接班潜力的外交青年却只会精神胜利法，还让唐凤真心换绝情。这种不顾现实、透过自欺、贬低他人来增加声誉却遭洗脸的态度并不足取。期待蔡政府有所作为，而栽培接班人，恐怕要更用心了。

作者是铭传大学副教授