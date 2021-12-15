商汤卷入中美斗争 港创科发展难离大陆

来源：明报

明报社评

港产“独角兽”商汤科技受美国制裁措施影响，延迟在港上市，商汤强调会致力尽快完成全球发售及上市，倘若需要处理的只是技术细节，诸如补充招股书资料等，相信可以在短期重新招股上市，惟对部分机构投资者而言，事件无可避免会令他们更为留意政治风险因素，商汤集资规模会否受影响，需要拭目以待。中美角力激烈，金融战、科技战层出不穷，商汤是亚洲最大人工智能（AI）软件公司，华府禁止美国人和机构投资商汤股份，妨碍商汤融资发展，突显中美脱鈎倾向。香港锐意发展创新科技，商汤事件再次证明，华府为了打击中国，不会区分香港与内地，香港难再左右逢源，因应国际新形势，更需积极参与国家内循环发展。

中美科技战激烈

商汤上市遭打乱

各国争相发展人工智能，商汤科技是业内其中一间发展得最快的公司，业务遍及东亚多国，软件平台客户数目逾2400间，包括超过250间《财富》500强企业及上市公司。商汤科技是目前中国最大的视觉软件供应商，公司收入八成半来自内地，惟它并非在内地创立，而是一间港产公司。商汤7年前在香港成立，其创始团队源于2001年的中大多媒体实验室，短短数年间成为亚洲收入排名最高的AI公司，跻身“独角兽”之列，成为估值超过10亿美元的初创企业。

商汤的成功，正正反映香港有人才有实力，创科发展背靠内地，大有可为。本月初，商汤宣布在港招股，计划全球发售15亿股，集资最多60亿元。商汤原定本周五挂牌上市，未料美国财政部上周将商汤列入“中国军工企业”投资黑名单，禁止美国人及机构投资商汤股票。为了保障有意投资者的利益，商汤决定延迟上市。

这次是继蚂蚁金服后，再有重磅创科公司在港上市遇阻滞，然而商汤面对的并非内地监管问题，而是卷入了中美角力漩涡。AI技术不止是人脸识别，智慧城市、智慧生活、智能汽车发展等，全都要靠AI，美国在人工智能算法等范畴较为先进，惟中国胜在数据量大，算法纵有不及，也可得出优秀模型。AI竞争中美各有优势，难料鹿死谁手。这次华府以“侵犯新疆人权”为口实制裁商汤，然而各方都意识到“人权是虚，科技战是实”。

商汤强调科技发展不应受地缘政治影响，就着AI应用伦理问题，公司有跟国际组织合作，制定并监督实施严格标准，批评美方做法毫无根据，问题是美国为保霸业阻挠中国科技发展，乃是两党共识。早在两年前，美国商务部已将商汤附属公司“北京商汤”，列入制裁“实体清单”，限制采购美国商品服务及技术，至于“军工企业投资黑名单”，则是特朗普后期炮制的制裁工具，由国防部牵头，小米等中国企业一度被纳入清单，诉讼后“打甩”。拜登上台后未有放弃这项工具，改由财政部制订清单。今年以来，华府已多次利用“实体清单”打压中国科技行业，将商汤列入“军工企业清单”，不过是美方又一新举措。

香港推创科发展

更须参与内循环

商汤之前的招股文件，已有提及国际贸易政策及地缘政治风险，商汤解释延后上市决定，目的是让投资者考虑最新事态对投资决定的潜在影响，倘若商汤需要处理的，只是更新招股书有关投资风险部分，反映最新情况，短期重新招股理应不成问题。商汤在香港而非美国上市，华府禁止美国人和机构投资，直接影响有限，惟无可否认的是部分国际机构投资者，可能担心华府日后会有更多操作打击商汤，对于长期持有商汤股份，或有更大戒心，商汤与美国高通等商业伙伴的技术合作及生意关系，亦可能因此多添一些阴霾。这些间接影响是大是小，需要时间观察，现阶段难以断言。

中美在科技、金融、投资等领域有加速脱鈎之势，香港是中国一部分，不可能不受影响，由去年的拒认“香港制造”商标，到这次制裁商汤，反映华府打压中国，不分香港与内地，在华府眼中，商汤就是中国企业。无论是内地的经济拉力，还是美国的政治推力，都意味香港需要积极参与国家经济内循环。香港力谷创科发展，近年多了不少初创“独角兽”，商汤“立足香港、背靠内地”的发展模式，相信将是未来香港初创公司的主流形态，亦是中美脱鈎下的自然趋势。

香港社会习惯从西方视角看世界，面对世局巨变，部分人对于融入国家发展参与内循环，有很多疑惑，甚至担心香港失去“国际城市”光环。西方出现反全球化现象，加上中美脱鈎，香港确需重新思考自身定位，惟不代表香港不再是国际城市。“西方等于国际”的年代早已一去不返，中国发展内循环不是搞闭关自守，而是要实现经济转型，迈向由消费带动的发达工业社会形态。中国崛起撼动西方，是因为如果中国10多年后真的成为发达工业国家，百多年来国际秩序以西方为核心的情况将被打破，大有可能变成东方西方“双核心”，两者未来如何互动无法预料，然而当中国成为国际格局核心，香港只要奋发求进，定可在国际舞台找到显眼角色。