台湾是美中角力下的民主商品？

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

就在12月初，拜登举办全球民主峰会之际，中美洲尼加拉瓜与台湾断交并与中国大陆建交，同时中方还在稍早提出《中国的民主》白皮书，具体介绍中国的民主发展，可见美中对抗日炽，台湾躬逢其盛。

此次民主峰会的受邀者众，但因其主题是防范威权主义、打击贪腐与促进人权，此乃美方进一步结盟制中的行径。其实，美国的民主也一直为人诟病，其国内黑白纠纷不断，枪枝泛滥成灾，对外征战滥杀，今年一月六日暴民还冲进国会山庄，甚至威胁到国会议员的人身安全，其暴力情景还历历在目，美国民主典范的旗帜已经掉漆，确实让人诧异。当前最为讽刺的事例就是阿富汗，美军在当地驻扎20年，最后落得铩羽而逃，显见美国价值的局限性与排他性。

尤其，此次大会的其参与者，还包括土耳其与刚果等国家，确实难以民主称之。只因土耳其支持新疆维吾尔族，故美方漠视了厄尔端总统年前铁腕清算国内反对派的血腥事实，确实让此次民主峰会蒙羞。

而新疆问题乃牵涉基督徒与穆斯林所种下的恐怖主义败因，911事件就是最新的展现。之后由美国所策划的“阿拉伯之春”更是火上加油，而后爆恐思想与模式蔓延到新疆的穆斯林，还要中国人来承担恶果，本来就极不公平。况且北京的处置全属防恐与自保行为来化解暴力，利己利人，西方霸道批斗的行径企图以此颠覆中国，动机可议。反之，若中国的治理失控，那对于区域甚至世界的危害将无法想像。

相对的，在此次峰会召开之前，中国大陆公布约2.4万字的《中国的民主》白皮书，其内容包括：中共领导人民实现全过程人民民主和成果民主，并称“中国的民主是人民民主，人民当家作主是中国民主的本质和核心”，强调一个国家的民主应该由该国人民来决定，而不应该由外人来评判，也无可厚非。

况且，“民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利”，实现民主有多种方式，不可能千篇一律，用单一的眼光审视政治文明，本身就是不民主。这种论述对于一些非西方国家而言，难说没有吸引力。

其实，“水可载舟，亦可覆舟”，乃实际可以检验民主的良方，若中共真如西方所批评的如此专制极权与不堪闻问，早就被人民推翻了，可见中西方文明的差异。况且，若将当前大陆的整体发展与其过往的情况相较，比如1949年中国人平均寿命只有40岁，但如今已达79岁等等，铁证如山。

由于世界各国的发展程度不同，西方发达国家的数量只占全球近两百个国家的1/4左右，人口也只占约12%，欧盟加美国也只有8亿人，美国要以其一贯的方式带头而改变世界，还有很长的路要走。而对于广大的非西方国家，中方所提出的社会主义民主，确实比较符合其工商业较为落后甚至农业的国情。

与此相关的，在尼加拉瓜案方面，可从三个层面来分析。首先，由于尼国左派桑定政权与美国长期不睦，今年11月份的选举结果也未被西方国家承认，以至于台湾对尼国也采取了保持距离的态度。再者，在台尼双边关系方面，由于台湾可提供的外交协助大多只限于金援，而尼方又数度狮子大开口，使得台湾穷于应付而未如其愿。

更重要的是大国博弈，由于台尼断交之日正好是民主峰会之时，可见中尼双方不但合作无间，更是给美方的“台湾保证法”相当的冲击。而台湾夹在两大之间好似无辜的受害者，但也受伤不轻，这是否会导致连锁效应，还有待观察。

总之，台湾已在美中之间选边，但这种偏执的抉择是否真的符合台湾的利益，确实值得商榷，当前两岸风声鹤唳就是严重的征兆，如何化解干戈，才是当务之急。

作者是台湾政治大学兼任教授

