奥密克戎威胁易被低估 第三针事不宜迟

来源：明报

明报社评

新冠病毒变异株奥密克戎（Omicron）蔓延全球，多国单日确诊病例急升，世界卫生组织形容其传播速度“前所未见”。Omicron相对低的重症率和死亡率，容易令人低估其威胁，然而由于它的传播力极强，更胜之前的Delta变种病毒，确诊病例暴增，纵然不少人毋须送院，病人之多，依然可以压垮医疗系统，严重影响正常经济活动，英国等地纷纷收紧防疫措施，正正突显了疫情的严重。经过半个月研究，专家初步确认，若不打新冠疫苗加强剂，即所谓第三针，疫苗保护率可跌至不足三成半。香港与内地“动态清零”，外防输入从严把关，面对Omicron威胁，暂时尚能应付，惟特区政府要有两手准备，扩大第三针计划事不宜迟。

重症虽少传播力惊人

染疫者众令医疗爆煲

Omicron上月底在南非首度发现，至今不过半个多月，全球已有77个国家录得相关病例，世卫相信Omicron其实已扩散到全球大部分国家，只是未被发现，由它引发的新一轮疫情，预料数星期后将在多国陆续进入高峰期，意味这个圣诞新年，很多国家都要在Omicron阴霾下度过。

世卫形容，与其他新冠病毒变种相比，Omicron传播之快前所未有。单看英国情况，其实已可见一斑。两周前，英国发现首宗相关病例，上周五单日新增Omicron个案已增至448宗，及至本周一，数目更升至1576宗，卫生部门相信实际感染人数远不止于此。现时英国单日新增新冠病例约有6万宗，是1月初以来最高，病例以Delta变种为主，然而当局推算，倘若Omicron感染者持续几何级数上升，短期内它将超越Delta，成为全国主流病毒株，本月底更将突破100万，每日超过10万人确诊。

上月初，欧洲大陆疫情严峻，部分国家需要封城抗疫，甚至打算强制全民打针，当时英国尚在庆幸本地抗疫形势整体良好，今冬疫情未必太严重，未料Omicron忽然杀出。英国政府对于仿效欧陆国家引入“疫苗护照”，之前一直有保留，可是随着抗疫形势急转直下，当局亦得推出“B计划”收紧控疫措施，包括首度强制夜店等人潮拥挤场所，采用疫苗通行证措施。

Omicron出现以来，人们最关注的问题，包括它的传播力、致命度，以及现有新冠疫苗保护效力，经过半个月研究，专家对其特性算是有较多掌握。Omicron的致病性，虽较之前的Delta温和，较少重症及死亡个案，惟传播力更强，纵然曾经染疫身怀抗体，又或接种过疫苗，一样可以感染得病。研究显示，接种两剂复必泰疫苗后10至14周，面对Omicron的保护率不足五成，25周（约半年）后的保护率，更降至不足三成半；若打第三针加强剂，两周后保护率可回升至七成半，但仍低于针对Delta的九成。

Omicron较少导致重症死亡，容易令人对新一波疫情掉以轻心，以为染疫亦无大不了，然而由于它传播力惊人，倘若病例一下子大量涌现，即使整体入院率比上几波疫情为低，仍然足以令医疗系统“爆煲”，引发公共卫生灾难。世卫认为Omicron危险度被低估，原因亦在于此。英国一项研究，以去年冬季疫情高峰期住院情况为基线，评估Omicron疫情下英国医疗系统面对的住院压力，最乐观情况是只及去年一半，最坏情况是需要住院人数，比去年高峰期多一倍。Omicron的特性，意味防止医疗爆煲将是各国应付此波疫情首务，英国政府应专家建议，紧急收紧防疫措施，主要目的就是希望避免住院人数超过去冬高峰。

英国辣招谷针抗疫

港应引入疫苗护照

香港与内地抗疫，厉行外防输入内防扩散，日前天津与广州相继发现内地首宗及第二宗境外输入病例，未有迹象显示病毒进入社区，香港累计录得9宗输入个案，同样亦能及时拦截。全球Omicron疫情尚未进入高峰，未来数周外防输入压力有增无减，香港必须继续从严把关。外国一些专家认为，Omicron重症死亡个案较少，除了因为基因变异，亦因为新冠疫情持续多时，很多人已经打过针或曾经染疫，身体多少有些抗体，即使中招也不致病重，倘若Omicron出现在一些打针率不够高、之前亦未广泛爆疫的地区，无法肯定重症率及死亡率会否显著上升。目前香港疫苗接种率只有七成，免疫保护不足，必须加紧谷针；与此同时，当局亦要及早筹谋，扩大第三针接种计划。

特区政府表示，目前本港累计打了26万剂“第三针”，打针者只限优先群组。Omicron在欧美等地极速扩散，部分国家决定将接种第二针和第三针的相隔时间，由半年缩短至5个月，某程度是救急措施，以香港目前情况，未必需要跟随，然而让所有已接种市民打第三针，乃是大势所趋，事不宜迟。政府有意下月初扩大第三针计划，必须及早做好配套准备和宣传，确保计划顺利推展。英国引入疫苗通行证，还将接种第三针纳入通行证中“完成接种疫苗”的定义，突显英国当局谷针决心，香港亦应下定决心，加快推动“疫苗护照”，不能议而不决，一味纸上谈兵。