中国主动去泡沫 吸引华尔街唱多2022年前景

来源：彭博社

从股票、加密货币到房地产，世界很多角落都在2021年经历了经济刺激措施掀起的投机狂潮。中国则逆势踏上了消除泡沫之路。

结果就是主要金融市场出现十几年来最大程度的分化之一。MSCI中国指数今年下跌，使其落后全球同业约36个百分点，为1998年以来最大差距。中国垃圾级美元债的回报率比全球高收益债回报率低25个百分点，为十多年来最大差距。在曼哈顿、英国、澳大利亚房价大涨的同时，中国过去四个月房价出现下跌。

华尔街盯上了中国的低估值，尤其是在中国转向宽松政策的情况下。过去几个月来，高盛、贝莱德、瑞银和汇丰均超配中国股票。摩根大通的Marko Kolanovic本周建议2022年全力以赴做多中国，预测MSCI中国指数将大涨近40%。

“历史告诉我们，这通常是提供最具吸引力机会的时期，”富达国际中国特殊情况策略的管理人Dale Nicholls表示。“在一段时期来紧缩的背景下，政策宽松空间很大。这显然是一段动荡时期，但我们过去见识过，未来很可能再次看到。”

唱多的基础是预计决策者将在2022年支持经济以防止硬着陆。这意味着中国监管部门将放松整顿行动。中国央行本月向银行释放流动性，进一步强化了市场的这一共识。

分析师认为因为当前持仓量不高，因此中国资产有望随政策转变而反弹。高盛策略师表示，由于今年资本外流严重，全球主动管理型基金对中国离岸股票的配置接近十年来最低。

然而，今年冲击中国金融市场的许多因素仍悬而未决。政策前景仍能轻易打击投资者。滴滴被要求从美国退市，使投资者对互联网行业监管整顿行将结束的希望破灭。微博在香港上市不久就因遭到监管罚款而下跌近10%。

中美分歧越来越大也威胁到公司利润。中国生物科技股周三大跌，因英国《金融时报》报道称，美国商务部计划禁止一些公司使用美国技术。

恒大和佳兆业违约后，中国房地产市场危机正在恶化。房地产公司本周股债双杀，只因为未经证实的传言称被认为业内较为健康的世茂遭遇兑付困难。周三公布数据显示，11月住房市场放缓程度加深，对经济构成压力。

热钱及中国长期以来对泡沫的警惕也可能限制政策宽松空间。虽然中国股票和垃圾级美元债在离岸市场大跌，但海外投资者继续涌入中国国债。这些资金的流入支撑人民币汇率，使人民币贸易加权汇率创下2015年以来最强水平。中国央行上周采取行动遏制人民币升值，上调银行外汇存款准备金率。

“中国增长势头放缓和金融市场近期的动荡凸显出北京面临的一系列两难困境，”曾任国际货币基金组织(IMF)驻中国负责人、现供职于康奈尔大学的Eswar Prasad表示。“北京试图化解市场化社会主义掩盖下的内在矛盾冲动，势必会导致进一步的失误和事故。”

摩根大通首席中国股票策略师Wendy Liu周三接受彭博电视采访时表示，市场一直在试图探底，刚刚经历过政策低谷后，现在正等候信贷低谷和盈利低谷，眼下基数极低，若有一些改善或缓和，就很容易找到底部。

