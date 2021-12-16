“台湾有事论”和安倍的党内政治焦虑

来源：明报

作者：张望

退下一线的日本前首相安倍晋三今年异常活跃！

12月1日，安倍在参加台湾一智库网上研讨会上就“新时代的台日关系”发表演说，直言“台湾有事等同于日本有事和日美同盟有事”，招来北京的强烈不满和外交抗议。安倍在任首相期间，在台湾问题上小心翼翼，绝少触碰北京的底线，为何如今卸任后却敢大胆冒进，明知故犯呢？

中国问题成自民党内政争议题

日本的对华政策，往往并非只是外交取向的反映，而更多是党内政治斗争的外露。“中国问题”在菅义伟执政期间已成为自民党党内政争工具。2020年7月，日媒曾报道： 在自民党内属于主流的3A势力（指的是前首相安倍晋三，副首相麻生太郎，前干事长甘利明）意图利用“中国问题”对抗在党内有“知华派”之称的二阶俊博干事长。当时，安倍主导下的细田派（现改名为安倍派）内更有干部直言：“对中强硬外交姿态”应成为2021年自民党众议院选举公约的支柱。

按照以上的规律，我们就可以理解本月安倍的“台湾有事论”发言背后的用意，其主要目标可能更多指向目前的岸田政府，而不止是中国。笔者早前在本专栏指出（参见〈岸田文雄的险中求胜和中日关系的未来〉，11月15日），岸田自今年组阁后就开始和安倍保持距离，并逐步部署对安倍的包围网。

在过去一个月，有两件事可能令安倍尤为恼火。第一，岸田不顾安倍反对，委任岸田派二号人物林芳正出任外相。外界普遍认为委任曾担任日中友好联盟会长的林是岸田对华外交调整的体现，实际上这更多是岸田国内政治部署的一环。林芳正和安倍的选区都在山口县，两家是世世代代的政治竞争关系。委任安倍自家选区的死对头进入政府决策核心，安倍岂能不动怒？第二，众议院选举后，岸田阵营出现积极分化3A势力的举动，意图联合麻生派和茂木派来瓦解安倍在党内的势力。据《读卖新闻》报道：过去数周，岸田首相与党副总裁麻生太郎和干事长茂木敏充频频接触。三人在11月16日和18日在自民党总部会面，11月22日三人又在东京一酒店聚餐，就今后的政权运营交换意见，三派共掌政权态势已经成形，安倍看在眼里又怎会不焦虑？可以推测，通过本次台湾有事论的发言，安倍或者想为岸田制造一个烫手山芋，意图逼岸田政府就中国问题明确表态，藉对中强硬的日本国内舆论打击岸田政权。

岸田寻求在中美间寻求外交平衡

由于堵截新冠变种病毒决策迅速，岸田政府目前的内阁支持率为62%左右，处于相对较高的水平。然而，一波未平，一波又起。进入12月，在美英各国纷纷表示要外交杯葛北京2022冬季奥运会之际，岸田政府也面临艰难的外交抉择。目前安倍派在日本国内主张应追随英美的外交，对中国实行强硬政策。岸田当然明白安倍此举背后的用意，目前日本官方正在探讨一个折衷方案：不派遣日本政府内阁成员赴会，但同时派遣较低级别的体育部门首长参加，寻求既不得罪美国又不得罪中国的外交立场。可以预见，未来一年，安倍将利用中国问题不断给岸田政权发起一波又一波的攻击，日本对中外交面临国内政争干扰的态势已俨然成形！

作者是日本早稻田大学国际教养学部准教授