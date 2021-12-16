北部都会区是对候选人的试金石

来源：香港01

01观点

不同的选举有不同的衡量标准，选班长、选最佳球员和选美，标准迥然不同。对于香港立法会选举，不少人期望议员能言善辩，对着群众有感染力。但单凭口才并不足以成为贡献社会的政治家。真正的政治家需要能够凝聚人民共识，解决为社会问题。

香港存在两个平行时空，一方面是纸醉金迷的上流社会，谈的不是豪宅、名车就是名牌，另一方面是生活捉襟见肘、日夜为居住空间和成本而烦恼的基层社会。后者并不一定较为懒惰，不少人甚至比前者更为勤力。但是社会的不公平却长时期存在，这不只是因为政府官员怠懒，也因为社会及从政者同样轻视社会不公，缺乏解决具体问题的决心。

不管是什么政治动机，也不论是否空头支票，特首林郑月娥早前提出的北部都会区构想，的确是解决社会问题的一个恰当方法。若然能够落实，北部都会区将为香港人带来大量住屋，为新界居民带来就业机会，同时能够保育新界自然环境，并与深圳发展接通起来。在这个背景之下举行的立法会选举，尤其是新界北选区，我们自然期待候选人对北部都会区能交出切实具体的建议。

共识发展新界 收地不无分歧

观乎四名候选人，可以说同样支持发展北部都会区，但具体主张却有所不同。例如社民连及人民力量前成员曾丽文关注地产商是否已于新界北囤地谋利，香港新方向的张欣宇及民建联的刘国勳则支持政府收地以作规划发展，惟元朗区议员沈豪杰却反对使用《收回土地条例》，认为其会激起矛盾，并反建议将祖堂地建楼后的部分单位给予原居民。

正如我们多次强调，在规划及发展土地一事上，最忌的就是政府失去主导权，任由发展商主导市场。当局早前推出的土地共享先导计划，便令政府落于被动位置，只能静等发展商按他们的利益提供土地。日前新世界旗下社企提出以私人农地建资助房屋，先不论个中细节如何执行，政府同样只能处于被动，难作整全规划。因此动用《收回土地条例》实属必然，甚至只是基本，进一步而言可以直接从私人发展商手中购入土地。

侃侃而谈不如实际倡议

解决土地及房屋问题，所有政客都能侃侃而谈，但一旦论到轻重权衡及具体方案，往往涉及土地规划的理念、房屋供应的主导权、政府与市场的关系等，让人看见从政者有哪些价值追求，胸怀中是否以社会利益为依归。

再者，单是高举土地正义、发展新界等口号，其实亦不足够。北部都会区要成为香港下个十年甚至二十年的经济转型推动力，提供可持续的就业机会，从政者必须对经济转型及产业政策有充份主张。不论是张欣宇所指的“做大个饼”、刘国勳提及的口岸经济或是沈豪杰提出的医疗科技，这些都是需要但同时却又不足够的。

新界北选区覆盖大部份北部都会区的范畴，候选人自然就此提出不少见解。但同样道理亦适用于其他选区和界别。选举改制只是器，是外在的，立法会议员对己任的认识、对社会需要的重视才是道，是内在的，也是影响着香港政治生态的根本因素。