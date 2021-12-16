来源：中时电子报

作者：陈国祥

乌克兰对台湾人来说并不陌生，熟悉的事情限于美女、新娘和曾经有过的橘色革命，但最该探索的是其在强权对抗下的生存之道。

台湾与乌克兰同样面临严峻的外部威胁，同样成为强权角力的棋子，同样怨叹无法主宰自身命运之苦。美国总统拜登这两个月先与中国国家主席习近平进行视讯会议，聚焦于台湾问题上，接着与俄罗斯总统普京举行视讯会议，主题是乌克兰。台湾与乌克兰的安全是当今世界和平两大片乌云。

俄罗斯和乌克兰两国近期战云密布，战争俨然一触即发，迫使拜登非出面应对不可。普京在乌克兰周围增军总兵力高达17万，美国空无善策，只会口头警告如果乌克兰军事危机升温，美国与北约盟国将派遣部队驰援乌克兰，但又说美国不会单独出兵。美国盘点武器箱，发现所能用上的工具有限，普京毫不在意，他直截了当要求乌克兰政府军不要妄想夺回亲俄的乌东分离主义分子占领的失土，更不得让乌克兰加入北约。简而言之，就是要“维持现状”，而且没有退让余地。

拜登先前与习近平的对话也是各自画红线。这次拜普峰会前，很多国际媒体与评论都将乌克兰与台湾相提并论。国防部长奥斯汀乌台一起说：无论是乌克兰或台湾，美国都会透过“整合式吓阻”取得优势，确保现状不变。确保现状是美苏乌以及美陆台各方共同的企盼，但怎么会两地都陷入兵凶战危险境呢？

互疑是彼此之间猜忌的心魔。俄罗斯唯恐欧盟和北约吸收乌克兰并形成战略上的“遏俄缓冲区”，普京一再向西方展示军事实力，在乌俄边界屯兵逾十万，向美欧发出严厉警告。当全球关注中美在台海博弈之际，俄罗斯悄悄地在乌克兰边境调兵遣将行动，施展其国际战略布局。美国也不甘示弱，先前已唤醒西方世界对中国的警惕，接着再唤醒欧洲盟友对俄罗斯威胁的关注。双方战鼓越击越响。

乌克兰和台湾的反应一样，都希望自家的安全问题国际化，越多国家卷入越好。经过克里米亚被并入俄罗斯和东部武装冲突之后，俄乌关系全面恶化，要防止乌克兰成为第二个附庸式的白罗斯，唯有将北约和华盛顿深度拖进来，以保住乌克兰的自主地位和西欧化的进程，并顺利进入北约的集体防卫保护伞下。不过，乌克兰和台湾有共同的顾虑，就是企盼美国介入主导，但又担忧先成为美国运用的棋子，再被抛弃。

拜登总统对于中、俄采取的言词警告同样强硬。对于台湾，他超出美国的既定政策，等同于日本、韩国等有防卫协议的国家，誓言捍卫，但白宫和国务院声明一中政策没有改变。至于俄罗斯，则一边继续强调在俄罗斯境内集结兵力是俄罗斯的主权所在，另一方面对美俄谈判敞开大门。北京亦乎如此，一方面警告美国不得支持“台独”，对台军事施压持续加强，另一方面也保持中美之间的对话机制。

黑海地区与台海地区目前尚无战事。北约和俄罗斯在黑海的角力，虽因各方强硬表态而激化，各方都不主动改变现状，但地缘政治的结构性矛盾不会消除，美苏关系深受这个因素制约。台海的地缘政治冲突同样长存不解，在美国防堵与中国突围的战略拉锯之下，欲求台海风平浪静戛戛乎其难哉。

拜习会和拜普会同样都是为了防止地缘政治意外的发生，因为相互之间的战略互疑无法消除。乌克兰为主权独立国家，但独立性备受威胁；台湾声称是主权独立国家，但独立性不被允准。外力的介入，固然有利于两者独立性的维持，但也加深中俄两方的疑忌，因而在强权战略对抗加剧的态势中，台、乌都身不由己，都追求成为棋手，而不是棋子，更不要沦为弃子。