安倍化身“辣台哥”图什么

《旺报》社评

日本前首相安倍晋三化身“辣台哥”，半个月内接连两次对台海问题指指点点，先是说台湾有事，等于日本有事，紧接着又说，对台湾和台湾民主的威胁，也是对大家尤其是对日本的严重挑战。安倍刻意把台湾和日本连结在一起，是单纯要帮助台湾，还是有其他因素？

台湾成保卫日本最前线

安倍连续两次在公开场合表达对台湾的支持，第一次是在12月1日由台湾国策研究院举办的会议上，他透过影片表示，日本无法容许台湾遭到武力侵犯，“台湾有事”等同日本有事，也可以说是等同“日美同盟”有事，他警告中国大陆绝对不能误判。

第二次是12月14日在远景基金会举办的论坛上，安倍透过影片表示日本、美国、台湾三方需加强技术与知识的交流。他呼吁台湾应“崛起”，“将民主传播到全世界”，并强调，当台湾及其民主受到威胁时，对所有人来说都是严峻的挑战，对日本更是如此。他也警告，中国大陆的任何军事冒进行动将是“自杀式行为”。

安倍这两次的发言，表面上是力挺台湾免于遭到大陆的武力攻击，实质上是显现日本右派对中国大陆崛起的焦虑。他对台湾煽动“反中”情绪，不仅是宣泄情绪，也是引领台湾执政者对日本的后殖民意识发酵，让蔡政府的政策更亲日，更把台湾推向日台心口合一。

台湾对日本的后殖民意识一直存在于民间，两蒋时期受到压抑，李登辉时代才开始复苏，民进党执政以后，更是无所不用其极美化日本殖民统治。民进党统治下，台湾“亲日反中”意识比“亲美抗中”还强，对日本来说，台湾成为保卫日本的最前线。日本许多西南岛屿在台湾的东边，有着台湾作为防护。另外，民进党政府暗挺钓鱼台是日本的领土，这是日本对台湾最感念之处。

所以，日本比美国有更不愿意见到两岸统一的想法，如果两岸统一，日本的经济生命线就会被中国大陆掐住，日本的安全防卫，也随时可能遭到大陆的包围。尤其是大陆反日的心态浓厚，日本侵华的血迹仍然写在南京的墙上，12月13日大陆刚举行过“国家公祭日”，以示不忘日本在南京大屠杀的那段血泪史，这当然让日本人惴惴不安。

台间接回到日殖民地位

为了弥补这种不安的心理，安倍第一次执政就倡议建构“亚洲北约”，连结南亚到东亚对中国进行围堵，这一倡议尽管没成，但它像一股幽灵，影响美国特朗普、拜登两任政府，把亚太战略改换成印太战略，美日印澳形成“四方安全对话”（QUAD），不定期的讨论印太局势与中国威胁。美前副国务卿比根明确表示QUAD为类似北约的集团，可以抵抗中国任何潜在挑战。

QUAD的形成，美日印澳四国海军还每年在印度洋举行大规模的“马拉巴尔”海上联合军演，日澳更签署了防务协议，允许澳洲武装部队有条件地进驻日本，更引发各界臆测亚洲北约将成形。

除了比较松散的QUAD之外，美英澳另外签署更为紧密的AUKUS安全协议，让全球聚焦澳洲将在美英帮助下获得“建造核潜艇能力”，美国印太盟友也纷纷表示欢迎，但中国方面则谴责这是“冷战思维”再现，并警告此举可能引发印太地区的军备竞赛。

安倍积极的对台发言，颇有把美、日、台再建构一个“民主价值同盟”之意，这完全符合蔡政府的希望与想像，美日台建立紧密的民主与安全同盟，是日本右翼人士最大的期待，把台湾拉进日本防卫范围，让台海、东海连成一个安全防卫圈，台湾等于间接回到日本的殖民地位。

实现这种构想，应该是安倍退而不休，仍积极对台日关系指指点点的用意，把台湾纳入日本的安全势力范围，不仅对日本的防卫更有保障，也满足蔡政府的后殖民意识，双方合则两利。只是这种想像必然遭到大陆的强烈反应，只会对台湾增加更多不利的变数，甚至造成大陆的误判。安倍不希望习近平误判台海情势，却又拼命制造被误判的因素，将是两岸最大的危机。