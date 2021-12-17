普京左右逢源的国际战略

来源：中时新闻网

作者：胡逢瑛

12月15日，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京举行了领袖视讯峰会，这是在拜普会与民主峰会背景下举行的对话。普京称习近平是“自己珍贵的朋友”，定位两国关系是“21世纪国家间合作真正的典范”。

12月7日，美国总统拜登与普京进行了视讯高峰对话。其目的大抵有三：第一，建立俄美之间领袖直接对话机制，以确保提供长期有效且持续可靠的安全承诺；第二，确认具体清晰且不容模糊的敏感分歧点；第三，消除外交障碍，确认彼此以平等且相互尊重的态度进行谈判。总体而言，双方认为谈判是开诚布公、实质具体且饶富建设性意涵。尽管如此，莫斯科已经改变了外交基调，成为美国两边腹背受敌和外交失效的最大障碍。

莫斯科从被动的忍让北约东扩，到主动要求签字立约作为保证。俄罗斯强调，北约应提供法律承诺，保证不能扩张到乌克兰，并以此作为俄罗斯的红线区。北约在波兰与罗马尼亚的飞弹防御系统，已经成为俄国部署中长程飞弹并且陈兵俄乌边境的理由，这使得欧盟备感威胁。俄罗斯与北约之间的安全困境在于：德法俄坚持诺曼第协商机制和明斯克协议；而美国和乌克兰并不愿意遵守城下之盟，但拜普会显示，美国并不支持基辅军事解决顿巴斯问题，以避免和俄罗斯正面军事对决。俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基认为，拜普峰会有助于降低华府的歇斯底里情绪；他也认为拜登政府从阿富汗撤军之后，并不打算要发动另一场战争，“峰会有助于弭平一场本来就不需要、也不会发动的战争疑虑”。

拜普会是各自展现公共外交的战略传播场域。一方面，拜登和普京都需要建立国内外的声望以利长期执政；另一方面，双方在乌克兰问题上是宣传与反宣传的巧实力竞争，彰显彼此拥有相互威吓与抗衡的军事实力。日前俄防长绍伊古即表示：俄罗斯有超前的军事、作战经验的将领以及高昂的士气，莫斯科正在表达在本国领土陈兵以捍卫国家安全的决心和权力。事实上，一种以国防自主和武器销售的军工合作型态，所建立的新型军事合作伙伴关系正在亚洲形成。澳英美三国军事合作与俄罗斯执行的俄印中三角轴心，将呈现印太区域的均势平衡，而印度正巧妙地扮演一个不结盟和擅于安全避险的区域强权典范。

莫斯科的气氛显示，普京主义正在形成，强调俄罗斯已经恢复大国地位，和美国平起平坐。普京认为“俄罗斯是否入侵乌克兰”是一个挑衅的问题，因为俄罗斯要为北约东扩及其部署飞弹做出回应准备，而北约的目的是要分裂俄罗斯领土与族群关系。普京试图塑造俄罗斯文化特殊论，以反击拜登的民主峰会并不能普世解释俄罗斯多民族的问题及其政策现状。日前，俄罗斯总统下属的公民社会发展和人权委员会召开视讯会议，普京与知名的俄罗斯导演索库罗夫的争论引起普遍关注。索库罗夫建议：“让不愿意和俄罗斯作为一个国家的人离开”，立刻遭到普京严正指出：“说话前要先想想”。车臣总统小卡德罗夫则斥责索库罗夫的言论是制造民族仇恨和极端主义。因为俄罗斯曾经发动车臣战争，但是目前车臣却享有高度自治下的政府特殊补贴。这段争论显示，俄罗斯有自己多民族的公民社会特征和人权保障，俄式民主不会让美式民主来主导普世人权概念而专美于前。

对于俄罗斯处于中印边境冲突中的角色定位是什么？俄罗斯外交政策仍然是信守前外长普里马科夫于1998年担任外长所订下的外交政策。所谓的“普里马科夫主义”就是俄罗斯坚持执行国际体系的多极政策与建构俄印中三角轴心关系，这反映在普京上任之后落实金砖国家领导峰会，以及中俄完成接受印度和巴基斯坦同时加入上海合作组织的多边运行机制当中。在当前中美战略竞合的主旋律下，俄罗斯在乌克兰边境的军事行动，构成了美国亚洲军事遏制政策的绊脚石。受到美国经济制裁俄罗斯国防武器出口公司的冲击，印度顺势提升国防自主生产能力以及落实军工产品进口多边化政策。就在拜普视讯峰会前夕，普京率领国防与外交首长旋风访问新德里，确认S-400防空飞弹的首批交付，并且稳定了与印度10年的军工合作订单。俄罗斯在亚洲建立的俄印中大三边军工技术合作市场，应有助于中国缓解澳英美三国军事合作的压力。当然，拥有先进武器和天然气的俄罗斯，距离处于中美之间的枢纽位置也就愈发接近了。