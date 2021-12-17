我思故我在，侯友宜真要跟国民党摊牌？

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

我思故我在。新北市长侯友宜12月13日发表了1400余字《我对公投的看法》，结果看得各界一头雾水，不分蓝绿都在问“到底要讲什么”？一个侯友宜，居然可以搞到蓝绿各自表述，如果不是太高太深，让众人都看不懂，就是弄巧成拙，里外不是人。

侯友宜的这篇文章颇有“想想”风，从法国哲学家笛卡尔的“我思故我在”破题，一路讲到法国的教育、国内的考试、公投的意义、台湾的内耗，最终以“岁月静好”做结，旁征博引、横贯中西，却又什么都没讲，颇有文青风。

但姑且不论“岁月静好”是近年大陆的流行用语，“台湾价值”明显不足。“岁月静好”原出自张爱玲的第一任丈夫胡兰成，曾任职汪精卫政权，其书还被警总查禁过。而侯友宜显然是不查此节，随手引用，文胆的素质跟幕僚的作业，似乎有待加强。

侯友宜说，公投应该就事论事，不应该搞得跟选举一样非友即敌，人民对于冲突、对立早已厌烦，所有在野、执政意见领袖有责任为人民阐明所有利弊，有执政权力的人更必须担起责任，解决问题，而不是仅仅是告诉我们打圈或打叉。

侯友宜这句话看似是对“四个不同意”“四个都同意”的不同意见书，但侯友宜始终没有告诉台湾人，他自己身为一个在野党的执政县市首长，他要阐明的利弊，要承担的责任究竟是什么？也难怪国民党团书记长陈玉珍会讥讽说“临表涕泣、不知所云”，也难怪蓝军内部开骂说“我‘私’故我在”。

过去一阵子，蓝军内部已经有一些对侯友宜不满的声音，认为侯友宜身为蓝军最大诸侯，不能对公投置身事外。但这些意见仍然是期待、鼓吹多于指责，希望侯友宜能够尽速归队，对公投尽一份心力。可侯友宜昨天这份声明，却像是跟党内不同意见直接对撞，甚至是和国民党直接摊牌。虽然什么都没讲，但却充满着一股“众人皆醉、唯我独醒”，自己比国民党人更高一等的味道，让国民党内一下炸了锅。党内所有“非我族类、其心必异”的揣测跟阴谋论，一夕之间都不再是空穴来风。

不管侯友宜起心动念是什么，从学理跟政治实务上看来，侯友宜的操作都难谓高明，甚至难谓聪明。我们之所以称总统、县市首长为“领导人”，就是他们有站在群众前面，领导政府前进的责任，万万没有一个领导人是可以站在群众后面，只要跟随群众就好的。如果侯友宜身为新北市长可以在公投议题上缺席，那民众理当应该找一个有能力、愿意领导的人来担任此职。

有部分论者认为，侯友宜此举同时批评了蓝绿，所以中间选民就可“尽入囊中”，这样的讲法不仅天真、而且可笑。要选单一选区的政治人物必须要获得50％+1的支持，当然不能站在政治光谱的极端，但仍旧必须要在政治光谱的中间寻求落脚之处，而不可能在光谱的中间不断的游移。选民看不到你的立场，就自然无从理解、跟随你。

以柯文哲为例，虽然过去几年柯文哲在政治光谱的位置曾经大幅的挪移，但民众大致还是可以判断柯文哲是站在什么样的位置上，进而判断自己要支持还是反对他。反观侯友宜，虽然在各项民调中都名列前茅，民众对他的恶感很低，但其实在政治光谱的位置并不明确。

民众对侯友宜的印象，相当程度是基于他是国民党员身分的这个定锚，去推测侯友宜大概的政治主张。一旦侯友宜切断了与国民党的脐带、推翻了国民党的主张，民众就更无从判断侯友宜在政治光谱的位置，更无从了解、推断侯友宜的政治思维与脉络。

政治人物在政治光谱上的定锚，是透过一件一件事情验证的。你未必要完全遵从所属政党的所有主张，但你的每一个主张，最终就会共同形成民众对你的印象。你反莱猪，民众大致可以推测你把人民健康放在国家利益之上；你反核四，民众可以了解你把所辖县民的身命安全放在经济发展之上，但什么都不表态、只把蓝绿都各打40大板，民众就无从了解侯友宜心中那个天平的模样，自己所坚持的价值和侯友宜是否相同？

若真按照侯友宜脸书的声明，侯友宜失去的不仅仅是一次跟国民党对话的机会，也失去一次让民众了解他的机会。

有些论者认为，今天国民党与侯友宜的关系，是国民党不能没有侯友宜，而不是侯友宜不能没有国民党，这样的说法显然是过度简化了问题。摆在面前最近的问题，侯友宜2022年该怎么办，要连任、不连任，哪样不用过国民党这一关？要连任，能不要国民党提名？不连任、直攻2024，不用国民党点头？

原本侯友宜挟高民意支持的基础，在能够保住新北市的前提下，确实有不选2022、直攻2024年的空间，但如今这篇声明一出，跟国民党（不仅仅是国民党中央或朱立伦）的关系更为紧张，这条路已经变得非常困难了。更何况，侯友宜此举，很可能让他成为这场公投的最大替罪羊，万一公投是因为票数不足没过，而非被民进党否决，蓝军的压力必然将指向侯友宜，而朱立伦反而可以脱身。

同样一个侯友宜，有人认为他太自私、有人认为他太无私，有人看到他机关算计、有人认为是不计毁誉，但不管是哪一种，侯友宜都该静思自己是谁、利基何在、目标为何，才可能做出正确的政治判断、做出有利民众的政治抉择。不分蓝绿与是非不分，有时只有一线之隔。