阿联酋叫停美国军购 长臂管辖不可持续

来源：香港01

作者：倪文迪

本周二（14日），阿联酋宣布暂停与美国商讨价值高达230亿美元（313亿新元）的军购计划，当中包括拥有最先端技术的F35第五代隐形战机以及“死神”（Reaper）无人机等先进军备。《华尔街日报》翌日（15日）引述知情官员指，阿联酋暂搁军购洽谈很可能是因为美国在军购中加上太多附加条件。

阿联酋是美国在波斯湾地区的主要盟友，但据报今年初美国拜登政府刚上台时已决定重新审视向阿联酋出售先进军武的计划。美国为了防止先进军事科技落入中国手中，对军购加上了众多安全要求，其中包含要求该国停止使用中国电讯商华为的5G网络设备。

美国围堵中国的现实

与其他波斯湾石油出口国类似，阿联酋近年以来与中国的经贸关系愈来愈紧密。中国作为全球最大石油进口国，一直与波斯湾地区等石油输出国有密切合作关系，而且随着两地区经济合作愈来愈多，中国在2020年疫情爆发期间，已取代欧盟成为海湾阿拉伯国家合作委员会（简称“海合会”）六个成员国最大贸易伙伴，出口量和进口量皆并列第一。

美国担心阿联酋与中国愈走愈近，不过阿联酋暂时离开谈判桌，也反映了像阿联酋这些国家并不会因为意识形态盲目地跟随美国还是与中国为敌。阿联酋官员回应事件是因为“技术要求、主权营运限制、成本及收益分析，导致对这项军售计划需要重新评估”。从这可看出，阿联酋对军购计划看重的是成本效益，而非所谓与美国有相同的价值观，或是“传统盟友”关系。

阿联酋购买美国装备是出于现实国防需要，毕竟它需要面对也门等近在咫尺的威胁。美国如果无法合理地提供可靠的武器，阿联酋大可以向其他国家购买军武。尤其是，市场上美国空军先进的武器并不便宜，而中俄都可以以更低的价格提供足以媲美的武器。 2019年，另一个波斯湾地区的美国盟友沙特阿拉伯便与中国军购以提升导弹技术。

美国近年积极通过外交压力围堵中国，不过阿联酋的例子说明，美国的长臂管辖的能力在不少地区都开始有所松动，未来包围中国只会愈来愈难。

意识形态联盟画地为牢

另一方面，美国以往的外交政策更贴近于现实主义，即使与某国价值观不尽相符，但对美国有地缘价值的国家也会组结同盟，就好像波斯湾国家及土耳其等。美国称霸世界的一个最大原因是美国向全世界保证了“稳定”以及资本主义带来发展的机会。

自2008年金融海啸以后，资本主义制造繁荣的保证破产，但至少美国仍然是维持世界秩序的重要稳定因素。美国近年所谓的价值观外交却渐渐走上新冷战的路，强调意识形态多于现实主义，这也许能够进一步强化美国与欧洲及五眼联盟等有共同价值盟友的关系，但从阿联酋的例子看，也可以说其实这只是以意识形态画地为牢，正在收窄美国的影响力。

12月初美国刚举办了民主峰会，试图将意识形态的对垒推向高峰。但正如不少评论都留意到，民主峰会并没有邀请到像阿联酋、沙特阿拉伯，甚至新加坡等一直在价值观圈外的美国现实盟友，变相是疏远了其他国家。美国如果执意于继续其价值观外交，那么只会更多国家像阿联酋般离弃之。