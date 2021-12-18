美英加快“收水”抗通胀 环球经济前景阴霾多

来源：香港《明报》社评

环球通胀压力升温，英美央行加快“收水”。今年初，西方发达国仍认为，疫下复常通胀是短期现象，现实却是另一回事。全球供应链远未恢复，美国等发达经济体以空前力度“泵水”刺激经济，导致供求严重失衡。联储局不再提“通胀属暂时性”，预料明年加息3次，算是面对现实，可是西方通胀恶化，既有疫情因素，亦涉反全球化逆流，Omicron的出现，令环球经济前景更不明朗，滞胀危机不容低估。英美加息步伐加快，无可避免影响环球资金流向，然而疫情以来，中国货币政策大致平稳，面对外部冲击，回旋空间也较大，对香港而言，这是一个利好经济因素。

Omicron突起添变数 滞胀风险难低估

本周可说是环球央行议息周，通胀问题成为关注焦点，先有美国联储局调整量化宽松“印钞”步伐，将每月减少买债的规模增加一倍，从而提前在明年3月结束买债计划，较原先打算早3个月，部分储局官员预期明年加息3次。其后英伦银行更出乎市场预料，宣布将基准利率提升至0.25%，加息15个基点，成为首个加息的G7发达工业国。相比之下，欧央行的货币政策取向，仍然较倾向鸽派，行长拉加德表示不会加快结束买债计划，明年也“非常不可能”加息。

欧美通胀持续加剧，英国11月消费者价格指数（CPI）按年上升5.1%，达到10年新高，相关指数短短4个月上涨3.1个百分点，速度之快前所未见。美国方面，通胀率连续6个月超过5%，11月CPI同比上升6.8%，更是近40年最高水平。至于欧元区整体通胀率，亦达到4.9%，德国作为欧洲经济火车头，11月通胀率估计直逼6％。“通胀上升只属暂时”之说不攻自破，联储局本周议息声明，也不再提相关表述，所谓“一段时间内平均通胀2%”的政策目标，亦无重提。

通胀问题已成为明年环球经济一个不确定因素，现阶段难以断言通胀会恶化到什麼程度，遑论何时回落；发达经济体惯了靠宽松货币政策撑经济托股市，是否有决心不惜一切遏抑通胀，同样是一个疑问。联储局主席鲍威尔虽就遏抑通胀释出鹰派信号，然而议息声明其实只字未提加息内容，遑论有关加息政策的具体选择，所谓“加息3次”也只是部分储局官员的预期，并非已确定会做的事，利率市场即时反应亦显示，不少投资者仍预期最快明年6月美国才会加息，与之前看法一样。

近年美国一些学者与政客以“现代货币理论”（MMT），合理化长期印钞大晒银弹的做法，主张在没有通胀的环境下，政府可以无限举债、央行印钞为赤字融资，然而“没有通胀”这个前提，现在恐怕已说不上。1970年代石油危机将西方推向滞胀，通胀高达两位数，主因是货币超发和供给侧冲击；2008年金融海啸，联储局量宽印钞未有触发通胀，一大原因是没有供给侧冲击，热钱氾滥的结果，主要是推高了各类资产价格，相比之下，现在的情况，确有1970年代的影子。

论货币超发，疫情爆发以来美国量宽买债的规模速度，相当于之前3轮量宽之和。论供给侧冲击，疫情旷日持久，打乱全球供应链，物流成本居高不下。Omicron的出现，更为经济带来新变数，纵然富国多人打针，相信仍有不少打工仔宁可留家保安全，劳动市场紧张加剧，必然进一步推高工资成本；至于打针率不高的新兴国家，面对Omicron扩散，经济生产所受的影响就更大。

内地降准“以我为主” 外围波动港须防风

近年西方出现反全球化逆流，保护主义政策不断出台；华府遏阻中国崛起，贸易战科技战层出不穷，均在推高生产成本。美国财长耶伦早前承认，撤销对华关税，可减轻美国通胀压力，现实是各方都知道，美国弥漫反华民粹主义，撤销关税将遇到极大阻力。目前出现的供给侧冲击，疫情并非唯一影响因素，倘若各项不利因素持续，滞胀确有可能重临西方。

当然，环球通胀加剧，不代表每个地方所受冲击一样，各国自身经济状况不一，应对自然亦不尽相同。日本欧洲受通缩困扰多时，反之美国无此情况，日欧两地央行未像联储局般加快“收水”步伐，现阶段无法断言是错。中国货币政策强调“以我为主”，人行上周“降准”，逆美英加息大势而为，首要考虑的也是自身经济需要。内地资金流动性并不短缺，只是在个别行业出现，中央提高市场流动性，主要是防范整顿内房问题引发连锁反应，惟“房住不炒”和“内房三条红线”的调控方向，相信不会改变。近期内地工业生产成本虽见上升，惟一般消费通胀仍然温和，人行过去也没有像欧美般大举量宽印钞，无论应付外部冲击，还是处理内部经济情况，货币政策尚有很多回旋空间。

英美“收水”加息，必有外溢效应，影响环球资金流动，甚至触发匯市波动。参考美国上一轮加息周期，联储局加息9次达2.25厘，香港才加息1次，目前本港银行结餘多达3800亿元，非常充裕，加息压力不大，惟香港必须密切留意欧美通胀及加息情况，多做防风措施，避免环球市场突起风浪，被杀个措手不及。