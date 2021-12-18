来源：台湾《旺报》社评

美国召开“民主峰会”邀请百余国家、区域参加，宣示民主的火炬不是专制政权所能熄灭。中共中央对外联络部则发布《关于自主探索民主道路、携手推动共同发展的联合声明》，强调不同国家和地区的历史文化、社会制度、发展阶段不尽相同，不存在适用于一切国家的民主制度和发展模式。

民选威权体制危机

美国总统拜登召开民主峰会的用意，自然是在国内与国际上抢占道德制高点与话语权，试图以民主之名号召盟友，塑造“美国回归”的领导角色。但是由于美国自身民主的倒退以及受邀国家民主品质的争议，让这次峰会失色不少，即便美国国内媒体也不太关注，对拜登的加分有限。

峰会并没有发表联合声明，只由美国提出两项倡议。一是《民主复兴总统倡议》，这是一系列外援行动的倡议，预计将支出4亿2400万美元，用于支持媒体自由，打击国际腐败，支持民主改革人士，捍卫公平选举。另一项是《出口控制与人权倡议》，已有美国、澳洲、丹麦和挪威参加，将针对可能用来侵犯人权的技术实行监管和限制出口。这两个倡议都有相当的针对性，刻意排除部分国家参与，造成他们坐立难安。

从中、美各自对于民主的宣传，可以有以下的几点啟发：第一，有110个国家与组织参与了美国主办的民主峰会，也有140个国家加入中国大陆的联合声明，这反映了许多国家并不乐见利用意识形态差异或政治制度的不同，回到非杨即墨的二元对立冷战时代，各拥其主进行集团式对抗。

在高度相互依赖的全球化时代，意识形态对立并不现实。美国自身都难以与中国脱钩，在经过这几年贸易战与科技战之后，美国贸易代表戴琪宣布要与中国大陆重新挂钩，寻求可持久的共存模式。许多国家更不愿选边站，而是希望在大国之间保持弹性，争取国家利益的最大化。

第二，西方国家的有识之士早已针对西方的民主提出许多反思，近年来民粹主义与极端主义的发展，金权政治与社群媒体对选举的操控，在在对民主产生危害，也是为人所诟病。新兴民主国家也出现民主倒退的现象，或无法建立稳定有效的治理机制。许多移植式或强迫推销的民主更是难以存续。因此，回到各自国家发展的路径，寻求最适当、最符合国情的民主模式，恐怕才是正途。

欧美民主的忠字舞

第三，过去强调制度差异，回避民主内涵的讨论，使得西方民主成为政治正确，但近年来大陆的治理能力与制度自信，让中共更愿意直面民主议题，希望提供世界思考、反省民主价值的机会。首先，中国大陆质疑民主制度的单一性，认为不应该只有一种“口味”的民主，是否民主以及民主的评价应交给人民决断。大陆对美国的民主也主动出击，指出美式民主发展至今所暴露的诸多缺陷。中共也进一步阐述中国民主的特色，以及与西方民主的差异。我们不可先入为主，以人废言，应该思考大陆的民主实践有没有可能提供一些参考，其局限又是什么。

第四，台湾民主受到国际肯定，获邀参加民主峰会，虽与有荣焉，但应扪心自问：我们的民主是日趋成熟或出现倒退的现象？台湾的民主是多年来许多前辈的宣扬与朝野的努力，一点一滴努力累积而成，是台湾人民对于政治生活的选择。台湾的民主不是对欧美民主国家的忠字舞，也不是自我遮掩的化妆品。而应回到真实的政治生活本身，人民生活福祉是否被关照？社会运作是否开放和谐？以及政治参与是否公平？政治游戏规则是否公正运作？最终人民的日子是否过得愈来愈好？

蔡英文自从2016年取得政权后，对台湾民主政治造成许多伤害，前总统马英九才会有台湾变成“不自由的民主”的感慨，《中国时报》与《旺报》也一再警示，台湾出现“民选威权体制”危机。台湾民主已来到转捩点，即将举行的四项公投正是检视台湾民主成熟度的时机，也将向世人昭告台湾民主的未来方向，是前进还是后退。