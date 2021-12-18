用选票选出香港的民主路径

来源：香港01

即将到来的星期天（19日），香港将会经历新一次立法会换届选举。虽然今次选举在提名期开始前已经经历过不少争议和高低起伏，尤其是部份泛民主派政党报名初期就因为各种原因而对是否参与今届选举而举旗不定，而外界亦一直担心此次选举将沦为“清一色”议会机器，甚至后来又因为民调发现部份选民投票意欲远逊于预期，由是引发“综合投票率”和“低投票率意义”的讨论。

无论社会是否乐意接受香港近年来种种转变，甚至如何理解香港现时社会状况，447余万来自不同界别、选区的选民都需要抚心自问：在此次立法会换届选举，以至香港民主和政治发展过程中，自己究竟扮演着怎样的角色？对于所有视这个城市为安身立命之地的人来说，这是一个不可能回避的问题，而且港人未来一段日子恐怕都必须有意识地继续寻觅和摸索其答案。

没有单一正确答案

自提名期开始以来，社会就一直有不少对此次立法会换届选举的质疑和批评。部份人士抱怨政治空间正在愈趋收窄，而现时的选举制度和议会布局又跟以前所熟识的不尽相同，因此便有人主张“杯葛”或“冷待”今次的选举，试图藉此表达对选举制度的不满。甚至还有一些人基于政治洁癖的偏好，刻意跟这场立法会选举保持距离。

当大家心目中仍然期待香港可以发展出健全和有效的民主体制时，我们其实更要看到民主发展本来就没单一和必然的正确路径。很多时候，民主发展本身便是迂回曲折，往往亦非可以一步登天，当中可以包括着很多过渡性的安排，同时亦包含着很多未如理想的设计。问题的关键是，到底我们因为现行制度有不足就乾脆将其完全否定，抑或应该坚持信念、运用手上一张选票选出与自己价值理念相近的候选人，让其继续在议会中发挥力量？

事实上，今届选举有不少候选人展现出了对社会的承担和积极求变之心。他们既来自不同的界别，亦对解决香港的核心社会问题充满期望。只因为制度有欠理想的部分，抑或单纯因为想向政府表达异议，就放弃手中的选票，结果随时就是牺牲了新一代对改革充满期盼的人。

积极走出自身路径

没有人会反对香港民主继续发展，亦不反对香港议会维持多元声音。这种政治多元从根本而言并非是必然的，而是系于北京有意继续推动“香港的民主工程”、兑现“港人治港”的承诺。假如香港选民执意以冷嘲热讽方式来应付这场选举，其后果将可能是停滞不前的政制发展。此次选举结果无疑将反映香港社会是否已经摆脱以往对民主发展不切实际的想像，市民也应该收拾好心情开始迈步走出适合香港本身情况的民主路径。