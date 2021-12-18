台湾能打败晶片民族主义？

来源：台湾《经济日报》社论

英特尔执行长基辛格刚结束不到48小时行程离开台湾，由于他之前批评台积电与台湾，对他访台，台湾各界多出以狐疑与冷淡的态度，台湾经济部长王美花更表示不会与他见面。基辛格在台期间并没有公开谈话，仅透过预录的影片表示，很高兴能够回到台湾，英特尔期待在台湾继续深耕、努力。

自从基辛格担任CEO的十个月以来，他一直在大声疾呼把晶片生产集中在台湾，是个战略风险，他要求美国国会通过补助法案时，应该优先给美国厂商，不应该给已经决定在美国投资设厂的台积电与三星。这难怪会引起台积电，以及视台积电为“护国神山”的台湾当局不满。

基辛格之所以这样说，是因为他今年年初上任后，已规划全新战略，要在2025年前赶上台积电与三星等对手，恢复晶圆制造业霸主的地位，其一系列布局包括：在欧洲设立晶圆代工厂，在美国斥资200亿美元扩建新厂；可能以300亿美元收购全球第四大晶圆代工厂格芯，一举收揽德国、新加坡、美国晶圆厂于麾下；另外，还挖角三星和美光大将，并改变新的封装方式等。

英特尔长期称霸半导体产业，不仅技术领先全球，甚至是个人电脑、伺服器等领域的规格制订者。即使后来在7奈米技术被台积电超车，但在伺服器及个人电脑领域，仍难撼动其龙头地位。

英特尔尤其令人不敢轻忽的优势，是背后有美国政府支持，美国现在把晶片产业列为供应链重中之重，英特尔现在既是球员兼裁判，又有主场优势；尤其基辛格是英特尔30年的老员工，担任过技术长，曾被选为全美最佳CEO，他的强势回归，外界比成张忠谋当年退休重回台积电掌舵一样。

基辛格现在的首要目标在争取美国及欧洲政府的补贴，除了要求欧盟委员会补贴近100亿美元，以为其新厂的开发提供资金之外，还在等待美国国会通过520亿美元的研究和制造资金的法案，挹注其新厂的开发。

可矛盾的是，英特尔既要与台积电竞争补助资金，却又要委托台积电代工。英特尔现在仍然拥有全球80%处理器的市场占有率，过去向来有委託台积电生产晶片的合作关系，在录影谈话中，基辛格也特别提到英特尔与台积电的关系长期深远。

基辛格的态度前倨后恭，主要是想修补先前发言造成的问题，更是确定3奈米制程订单，3奈米订单其实是英特尔前执行长史旺与台积电达成的，台积电还派出上千名工程师配合，现在为了让台积电消除疑虑，基辛格来台就是要修补关系。英特尔是少数仍在设计与制造自家晶片的半导体公司，但目前制程技术仍停留在10奈米，须仰赖台积电先进制程的奥援，代工生产新产品。

电子业当中，向来就有既合作又竞争的关系，英特尔如此，过去既生产晶片也做手机的三星，也与苹果有这样的既合作又竞争的复杂关系。但从2020年下半年开始，受到美中科技战的影响，与半导体晶片的短缺，全世界的产业大国争相扶持自己的半导体产业，“晶片民族主义”成为必然趋势，美国要自给自足，日本、欧盟、中国大陆纷纷表态要自给自足。

张忠谋最近在亚太经合会上，表示各国追求自给自足供应链，结果相当可怕，只有基于自由贸易体系的供应链，才是最佳作法。但是在全球供应链重组浪潮下，趋势已不可挡，这将是台积电的最大忧虑，也是英特尔长远来看，在美国占有政治优势之处。

不过台湾不必太过重视基辛格所带来的负面影响，重要的是，台积电与台湾的晶片相关产业能够持续研发精进，保持并强化市场领先优势，让任何其他产业都超越不了，这才是台湾竞争的利基。