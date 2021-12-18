来源：香港01

作者：吴迪

立陶宛，这个东欧波罗的海国家近来数月因为与中国交恶，而成为各方关注之热点。

组阁一年多以来，立陶宛新政府在亲善美国政府的同时，先后退出“17+1”中国-中东欧合作论坛，将中国提供商排除在该国5G网络建设之外，并屡次触碰“一中政策”底线，促使中国采取一系列反制措施。

立陶宛面临层层加码的窘境

一方面，自12月1日起，立陶宛商品在中国海关先是遭遇“疑似被除名后又恢复”的风波，随后又据报因“技术问题”而迟迟未能通关。另一方面，据路透社12月9日援引立陶宛外交部副部长Mantas Adomenas及立陶宛工业家联盟（Lithuania Confederation of Industrialists）报道，中国在施压跨国企业，令其切断与立陶宛的往来，否则将无法进入中国市场，且已有包括欧洲企业在内的跨国企业取消了与立陶宛供应商的合同。

对此，立陶宛求助于欧盟，欧盟执委会也在12月8日提交了一份贸易防御措施，旨在打击第三方国家对欧盟或欧盟成员国的“经济胁迫”，只要欧洲议会和欧洲理事会同意，那么欧盟执委会便可以将贸易或投资限制的手段适用于中国——不过，目前也有不少欧盟成员国对此表示忧虑，认为不应操之过急地将这类涉及外交制裁的决策权留给欧盟执委会。

而当欧盟内部还在为此争论之时，中国似乎没有要轻易放过立陶宛的意思。“中国施压跨国企业杯葛立陶宛”或许只是立陶宛的单方面指控，但倘若属实，也并不出奇。而且，在立陶宛政府拨乱反正，回归到2019年之前与中国平稳发展两国关系的轨道之前，肯定还会因为与中国糟糕的关系而面临更加严峻的问题。

跨国企业受影响不大 杀鸡乃为儆猴

全世界都注意到了这个情况。

针对“中国施压跨国企业杯葛立陶宛”，中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，这些措施在短期内不会对跨国企业造成影响，因为立陶宛本就并未过多融入跨国产业链，所以中国的这些做法是对其他欧盟国家的“严厉警示”，毕竟“以捷克和斯洛伐克为例，两国都与德国汽车产业密切捆绑”，倘若这些国家跟随立陶宛的脚步，那么就可能会面对同样的乃至更困难的窘境。

凡事都有代价。立陶宛如今在为其政治决策付出代价，也有人说中国将为“经济胁迫”的做法付出代价。但在国家统一的大义和国民夙愿面前，有哪个中国领导人能够承担“纵容祖国分裂”的代价？如今若不对立陶宛“杀鸡儆猴”，又如何防止类似的情况发生呢？

面对中国的经济“武器” 各国缺少“盾牌”

另一方面，《金融时报》驻台北记者Kathrin Hille于12月15日在文章中评论，中国针对立陶宛的惩戒或经济胁迫“只是中国挥舞武器，而其他国家尚未找到盾牌的最新例子”，“北京不需要为自己的行为寻求法律支持，而且人们也很难证明这些惩罚性措施乃政府所为”。

Hille女士讲的没错。就法理而言，当中国外交部发言人汪文斌12月9日被问到“中国是否施压跨过企业杯葛立陶宛”的时候仅以“我不了解有关情况”予以回覆，人们就无法证明立陶宛所面临的这些困境是中国政府所为；从立陶宛到欧盟乃至美国，也确实都还未找到有效应对中国“经济胁迫”的手段——除了铺天盖地的舆论批评以外。

不过，Hille女士说的不对的地方在于，中国之所以不需要为自己的行为辩解，并非因为“作为专制国家不需要寻求法律支持”，北京也并没有针对“外国政府不同意北京的政策而施以惩罚”。

中国之所以不需要考虑立陶宛与欧盟所谓“中国经济胁迫”的指责，之所以不需要为自己辩解，是因为各界都对所谓“经济胁迫”无解，而在这种“你奈我何”的前提下，中国要让这些政客想明白，究竟什么是“经济胁迫”？

以武止戈

也就在12月16日，美国一方面将大疆、旷视等8家中国高科技企业列为“中国军工复合体企业”，禁止美国民眾和企业买卖公开交易证券；一方面以“违反美国的外交政策或国家安全利益”为由，将37个企业和机构（34个来自中国）列入“实体清单”（entity list），施加贸易限制；此外美国国会又通过了其《维吾尔强迫劳动预防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），递交予拜登待签署，该法案要求企业在进口新疆地区的产品至美国时，证明其制造过程不涉及“强制劳动”。

本质上，这就是美国政府以其经济、金融、资本、军事、科技和强大的舆论引导能力，为美国保护乃至夺取利益。中国可以不似美国那样，为了保持领先和优势地位，以“国安”之名大搞双重标准，又或是以“强制劳动”、“种族清洗”等莫须有之罪打压竞争者，但中国却必须在自身利益受到侵犯时采取行动，以武止戈。

引述华府智库新美国安全中心（Center for a New American Security）研究员Emily Kilcrease的话，“每个国家都以某种方式使用经济胁迫，美国甚至有一套完整的制裁制度”。毕竟，每个国家都要尽量防止其利益受到伤害，每个国家都要让侵犯自己利益的外部势力付出代价——只不过有些国家拥有比他国更强大的实力。

每个国家都以某种方式使用经济胁迫，美国甚至有一套完整的制裁制度。

当韩国部署可供美国监测中国广大地区的萨德反导弹系统（THAAD），中国遂对韩国娱乐产业及零售巨头发动限制；当日本一再挑动中日两国协商搁置的钓鱼岛主权争议，中国对日稀土出口遂一度暂停；当澳洲莫里森政府詆毁中澳政治、文化、经贸合作，乃至配合美国将疫情溯源局限于中国的政治化操作，澳洲对华农作物出口遂大受影响……事实上，相较于发动军事侵略或顏色革命颠覆他国政权，通过“经济胁迫”的方式为自己止血，难道不是更文明、更和平的手段吗？

而今立陶宛成立台湾代表处的方式，客观形成了为台独势力打气的效果，无异于在中国国家分裂的历史伤口上撒盐——面对这种情况，中国大陆当下采取的反制措施，实则已经很轻了。