台媒：少你这票，公投恐垂死于民进党的鸟笼

来源：台湾《联合报》社论

四大公投今天举行投票。经过执政党连月的强力动员宣传，民众对于反莱猪、护藻礁、公投绑大选及重启核四案的态度，可能变得松动、困惑乃至厌烦。无论如何，这些公投案代表着人们对自身健康、环境永续、公民权益乃至台湾未来发展的关注，每个公民都应本著自己的信仰积极投票。公投的基本精神就是“人民做主”，即使你只关心其中一项，也务必把这票投下去，才不负民主。

这四项公投，每一项都浓缩着民间对蔡政府决策的质疑或不满，每一项也都折射了民进党自己的言行不一及信念倒退。“反莱猪”公投的背景，映衬着当年民进党指摘美牛为“毒牛”的身影；“护藻礁”公投的叙事中，掩映着蔡英文当年“藻礁永存”的誓言；“公投绑大选”的诉求，直指民进党力推公投却又把公投关回鸟笼的自私与鸭霸；至于“重启核四”案，则是四年前过关却被民进党漠视的“以核养绿”之借尸还魂，虽是续集，但在电力日渐不足的当下，却别具警醒意义。

蔡总统为避免公投案挫败损伤政府形象，动员各种党政资源全面反宣传，将此役升级为“政党对峙”，做法极为可议。第一，公投是“直接民主”的最高形式，政府不当的决策原应虚心接受民意的“校正”，蔡政府却自以为可以凌驾民意或愚弄民意，这与威权政府无异。第二，有两项公投是民间人士发起，蔡政府却将所有公投扭曲为“政党对峙”，意在挑起仇恨，这是冷血的挑拨作为。第三，蔡政府不仅站在“反方”全力对抗民意，更不断滥用行政资源支援政党宣传，包括动用行政专机及公务机关宣传经费，丝毫不顾“党政分际”。

上述的滥权行径，属于“战术层次”的不择手段，是执政党的道德沉沦；更严重的问题，则是蔡政府在信念与价值层次的混乱。政府做出一个不当的决策，在发现不符现实或有害民生之后，执政者原本应该务实地调整，使政策更符合全民或国家利益。但蔡政府却反其道而行，宁可动员全党为失德失政的官员辩护遮掩，即使践踏政治道德红线，也在所不惜。这种堕落，实令人痛心。

也因此，人们才会听到种种荒唐到难以想像的谬论。例如，三接栈桥钢柱直接插在藻礁上，蔡总统竟能说“藻礁已存”，被收编的环团则帮腔称“藻礁会再长出来”。再如，赖清德说反莱猪公投若过，“形同是对美国的经济制裁”；这难道是说，以民主国家龙头自居的美国不能接受台湾的公投结果？亲绿医师林应然辩称，自己都是用类莱剂的“乙型受体素”治疗气喘病人，这难道是用“毒药”在杀人？要反问的是，多数民众不是病人，也要被迫吃莱剂治疗什麼？这些谬论，真能洗脑百姓？

本质上，这次公投无关蓝绿对峙，也不必视为明年大选的前哨战。民众应将公投看成自己公民意志的展现之战，为自己的信念而投。蔡政府所谓“四个不同意，台湾更有力”的种种口号，不过是鸭霸政府的洗脑咒文，大家大可将之踩在脚下，就依照自己的意志投票。最重要的是，如果投票率达不到50％，无论正反双方的民意差距有多大，极可能没有一项公投能达到过关所需的495万门槛，所有公投皆将功亏一簣。如此一来，与大选脱钩的公投，未来势必成为一条民主死胡同，民众有再多不满，都很难再有机会推翻执政党的决定。

现在，抢救公投比抢救藻礁更形紧急，如果人民不想看到公投在民进党的鸟笼中死亡的话。