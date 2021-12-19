倒苏公投变倒蓝公投 国民党四大皆空

来源：联合新闻网

作者：刘宛琳

四大公投结果，国民党四大皆空，无疑是对甫上任的朱立伦一记重击。朱竞选党主席时诉求改变、领导力，但选前党内互打严重，不仅没催出投票率、不同意全大于同意，操作不信任苏内阁的投票不成，反被操作成不信任国民党的投票。内忧外患，未来每一场选举，对国民党都是堪虑。

在2022、2024之前，公投是国民党最大战场，也是朱立伦展现领导力最好的时机。但从电视说明会传出“上驷对下驷”而撤换黄金阵容，还有倒阁不信任公投、四个同意或两个同意的立场不一，以及未与对部分公投有疑虑蓝营县市长沟通，导致枪口对内，连民意最高的反莱猪都不如预期。

这次的结果反映国民党两大问题。第一，党意与民意的距离。公投的不同意大于同意，或许是蓝绿对决的结果，但反映着，国民党所面临的是党意无论如何声称和民意在一起，仍无法激起民众走出门投票，也证明了大部分的民意并没有站在国民党这里，这也是国民党长期以来悬而未决的问题。

第二，内斗内行、外斗外行。国民党要角还没团结面对眼前的战场，却已经想着大位之争，党内山头都在各自起灶，累积自己的政治资本，但党中央无法调和鼎鼐，弭平各方矛盾，只好自己再起一个灶，要大家配合，却无法说服各派系和地方诸侯。如果步调无法一致，重返执政恐永无天日。

朱立伦说，国民党真正要面对的挑战是2022的大选，这才是国民党最关键的一役。从公投结果看来，台中、彰化、云林、嘉市、宜兰，绿的基本盘都要大于蓝，2022选举必须争取更多的中间选票；就像朱立伦说的，如何扩大国民党基本盘，跳脱之前的议题框架，才是接下来的重点目标。