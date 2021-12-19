反莱猪未过 台美都松口气但也有隐忧

来源：联合新闻网

作者：张加

多年来，美猪牛问题就像是台美关系中存在已久的一根刺，无论民进党、国民党执政，都曾告诉美方，考量民众忧心食安而大力反对，因此难以推进。反莱猪公投未过关，相信台美都松了口气，却也有些隐忧。

蔡政府移除障碍的魄力与决心获美方赞赏，但这次公投投票率低，且不同意超过同意，反而让美方看见台湾人民对此事的态度。若民众对开放莱猪的关注程度并不如官方所说，相信美方也好奇，为何让他们难过这么久才拔刺？

美方虽欣见反莱猪公投结果，但并不乐见过程中台湾两党的操作，这包括部分政治人物称反莱猪等于“反美猪”，甚至“反美”等宣传手法，以及一些较中性的“真心话”，像是美猪牛问题仅是台美关系中的一环，并不会影响台美关系多元发展等说法，竟需要“被澄清”。而呼吁两岸进行有意义对话的美方，想必也不愿看见台湾任何阵营以“反中”、“恐中”拼公投。

美猪牛问题虽是台美经贸关系的一部分，但理应不影响台美在军事、安全、产业等许多方面的关系与合作；更何况，台湾因新冠肺炎疫情及供应链中断问题，重要性有所提升，所谓反莱猪会冲击整体台美关系的说法，反而凸显台湾方面缺乏自信，也令人怀疑美国对台支持是否真的“坚若磐石”。

另一方面，执政党声称反莱猪公投若过关，将影响台湾与美国洽签双边贸易协定（BTA），以及台湾加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）；这种说法某种程度提高民众对蔡政府经贸成就的期待，认为反莱猪公投未过，台美可望速签BTA，以及美国将全力支持台湾加入CPTPP。

然而，现实是，美国并非CPTPP会员，且目前无意重返；至于台美BTA，美方以自身利益为最主要考量，移除一道障碍，虽有助于推进BTA，但进展速度恐怕不符外界所期待。

公投过后，蔡政府可大步续走亲美路线，但低迷的投票率显示，亲美、恐中牌并不如预期管用。