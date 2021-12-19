港立法会选举 投票率成角力场

来源：明报

明报社评

选举制度修改后首次香港立法会选战今天举行，比起谁胜谁负，不少人似乎更关心投票率。传统泛民政党缺席这次选举，非建制派候选人亦不多，昔日泛民建制倾力动员死斗不复见，新的政治形势，影响了不同阵营支持者的投票意欲，投票率偏低是意料中事，各方都要面对政治现实。权力当局强调新选举制度“五光十色”，“区区有竞争”，然而社会有好一部分人并不认同这套论述，乃是不争事实，人心问题非朝夕可以解决；部分人将投票率当成政治斗争新战场，认为“愈少人投票，愈能令当局尴尬”，惟对中央而言，修改选举制度为的是落实“爱国者治港”、不存在“低投票率影响认受性”。选民“消极对抗”不投票，实际只是放弃监督政府、影响施政的机会。

多项因素左右投票率

各方须面对政治现实

立法会选举多年来都是泛民与建制之争，上届选举进一步演变成本土派、传统泛民与建制派“三分天下”局面，各方聚焦的都是政治议题，然而经历了反修例风暴、港区国安法实施，以及中央修改选举制度，落实“爱国者治港”，香港政治环境剧变。新一届立法会合计90议席，分为地区直选、功能组别及选委会议席，153名候选人，无人打着“本土派”旗号参选，标榜是“非建制派”的只有13人，至于来自传统五大建制政党的候选人，其实亦只有大约50人左右。余下近90名候选人，当中不少被归类为“非传统建制”或“新建制阵营”，部分人本为学者或专业人士，以“政治素人”姿态参选。

选民投票属个人行为，投不投票、投谁一票，都是个人自由，当然，若牵涉非法行为则作别论。廉署近日拘捕多名涉嫌煽惑他人投白票的人士，所有人都不应该以身试法。国务院港澳办主任夏宝龙早前谈到立法会选举，强调“爱国者治港”不搞清一色而是五光十色，新选举制度有“四大优势特点”，彰显了政治包容、均衡参与、广泛代表及公平竞争，参选者背景多元，来自不同阶层、代表不同政治光谱。已故国家领导人邓小平谈治港人选，曾表示左派当然要有，亦要一些右派，最好是多选些中间人士，今次立法会选举候选人的组合，似乎确是朝这一方向而行。可以相信，未来立法会的面貌，以及政治合纵连横情况，将跟以往很不一样。

从权力当局的角度，这次立法会选战，标志香港选举回归良性竞争，然而无可否认，社会上有不少人对新选举制度持不同看法。直选议席大减，以及传统泛民政党缺席，不少泛民支持者认为是民主倒退，失去投票意欲；另一边厢，建制泛民尖锐政治斗争消失，“敌我矛盾”缓和，建制派部分支持者亦少了投票动力。这些客观因素，都将影响投票率。

选前民调显示，约五成受访者打算投票，36%表示不会投票，然而“打算投票”与“选举日真的去投票”，往往存在落差。观乎近届选举，建制泛民得票呈45%对55%之比，建制派支持票约有120万，若今次全数出来投票，意味投票率至少有两成半，然而建制派是否能成功动员他们投票，无疑是一个疑问。今次参选的非建制派候选人，很多都不被传统泛民视为同路人，他们能够动员多少非建制派支持者，同样是未知数。特区政府与部分公私营机构，最近都积极呼吁市民投票，港铁和巴士公司更宣布投票日免费搭车，催票作用有多大，还得走着瞧。

客观分析投票率，需要综合考虑不同因素影响，避免只看单一因素去诠释，然而这次立法会选举，如何解读投票率，某程度才是最主要的政治角力场，甚至盖过选战胜负本身，以另一种形式，延续着之前的“敌我斗争”。这边厢，行政长官声称“投票率低可以是因为市民满意政府表现”，那边厢，有亲泛民人士则反覆强调，投票率低反映港人不认同新制度，是对权力当局认受性的打击。

放眼外国选举经验，有时国泰民安、缺乏重大争议议题，确会令选民投票意欲下降，拖低投票率，然而这肯定不是当下香港的情况。西方政治理论中，一人一票选举、投票率与政治认受性等概念，确是环环相扣，倘若投票率很低，当然不好看，可是从中央的角度，香港实施一国两制，特区政府权力来自中央授权，立法会投票率是高是低，都不会影响特区政府的认受性。

不应放弃监督施政

消极“躺平”于事无补

中央修改选举制度，为的是扭转过去的政治局面，不容许“反中乱港者”进入香港建制架构，投票率根本不是重要考虑。对中央而言，立法会投票率高些，当然最好，就算比之前低了一截，相信中央亦有心理准备。抵制选举除了拖低投票率，令权力当局尴尬一下之外，实际并无多少政治作用，选举过后，特区政府还是继续按宪制秩序施政运行，中央也不会因此放弃“爱国者治港”方针。反修例风暴之后的香港，已经回不到从前，各方必须面对新的政治现实，权力当局要承认，之前的高度对抗政治，表面看似消失，实际不过是转化为消极对抗，唯有拿出政绩表现，实践良政善治，始能挽回人心；另一边厢，选民亦应冷静想一想，“躺平”不投票、放弃监督政府影响施政，是否真的明智。