俄划东欧新“红线” 北约难接受

来源：明报

在乌克兰边境危机再度升温之际，俄罗斯周五（17日）在外交部网站公布向美国和北约提出自身安全保证的要求清单，惹来北约、乌克兰以至多个北约中东欧成员国反弹。分析认为，俄方提出西方难以接受的开价，一方面想寻求重新谈判后苏联时代战略版图，另一方面有意测试欧美意向，更可能发生的结果是莫斯科以此作为长期于乌克兰东部边境囤兵的理据。

美拟派原置阿富汗军备助乌克兰

白宫国家安全顾问苏利文上周五称，美国准备好跟俄罗斯就其安全要求展开对话，但表明会提出对部分俄方活动“损害我方利益和价值观”的忧虑。另有华府高官指出，俄罗斯明知其方案有哪些部分是华府“无法接受”，但称华府本周将就会谈提出更多具体方案。苏利文指华府最新评估判断俄国总统普京尚未决定入侵乌克兰，但情报分析显示俄方确有认真考虑和制定演习之类的行动计划。《华尔街日报》同日报道，拜登政府考虑调派原拟配置阿富汗的俄制“米-17”直升机等军用设备到乌克兰，加强该国迅速抵御进犯的机动力；基辅一直游说华府供应“刺针”地对空导弹等防空系统。

《金融时报》形容，俄方最新开价甚至比该国总统普京早前提出确保莫斯科免受攻击威胁的“红线”走得更远，许多内容也早已被北约及其成员国拒绝。其中最为争议的部分，除了阻止乌克兰加入北约外，还包括要求北约在1997年5月27日（注：北约和俄罗斯当天签署协定后来未实现的合作路线图条约）前范围以外的地区不再做“额外”的军事部署——除非获俄方首肯；另外俄方要求北约成员国不得在乌克兰以至其他在东欧、南高加索和中亚地区的国家进行军事活动。

北约官员表明，俄方变相申索对现已独立的国家拥有否决权，其提案不可接受；北约副秘书长则敦促俄方先为乌克兰危机降温，该组织才可跟其展开对话。乌克兰强调唯有该国与北约可决定彼此关系；波兰外交部斥俄罗斯无权决定北约事务；爱沙尼亚防长拉内特称“全然不能接受”俄方要求，落实任何俄国所提措施将是欧洲的安全灾难。

学者：俄盼维持濒战争紧张局势

英国伦敦国王学院俄罗斯政治学教授格林（Sam Greene）指，普京在划定后苏联地盘界线兼竖立“远离勿近”告示，但他相信这不一定是开战前奏，而是莫斯科维持战争一触即发状态的理由，藉此跟美国以至其他国家保持势力平衡。俄罗斯科学院北美研究中心主任茹拉列娃（Victoria Zhuraleva）推测，俄方以最严苛开价投石问路，测试对方态度有多认真；她指普京不相信双方可达成妥协，最可能的结果是俄方无限期维持在乌克兰边境驻军，以确保威胁持续。

这次俄方要求欧美作出书面保证，《纽约时报》分析，俄方认定北约自1999年起数次东扩，是违反老布殊时代国务卿贝克曾向苏共总书记戈尔巴乔夫作出的口头承诺，然而贝克解释这是俄方官员“曲解”其言论，其本意只适用于前东德地区，其说法后获戈尔巴乔夫证实。