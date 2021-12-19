民进党胜公投 台湾人民输未来

来源：中时电子报

作者：余睿明

1218四项公投结果，跌破众人眼镜，四项公投案的不同意票数，都大于同意票数，连最多民意支持的“反莱猪公投”，开票都能开出完全颠倒的情况。

四项公投投票率低，早在2019年6月，民进党主导《公投法》修法，将公投绑大选阉割之时，民进党就知道会出现这样的结果。所以，民进党面对四项公投案的策略，是集中火力强攻核四公投，并透过民意反对核四重启，带动其他三项公投案冲高不同意票数。

简单说，民进党所设定的战略目标，不仅是四项公投的同意票数跨不过门槛不通过，还要四项公投案的不同意票数，完全压过同意票数。所以，民进党府院党高层及所有公职民代，砸下庞大人力、物力及财力，举办数千场公投说明会。从投票结果证明，民进党策略确实奏效，四项公投开票结果，不同意票数都大于同意票数。

民进党为何要这样操作，主要基于三大原因：第一，中间选民投票率低；第二，民进党的基本盘大于国民党：第三，看不起国民党的公投动员能力。这次投票率低，主要原因是有独立判断的知识选民及中间选民，出门投票的比例相当低，在这样的情况下，就给了民进党机会，因为在政党支持度上，民进党约有28%，国民党仅有18%，光是双方都催出基本盘铁票群投下同意或不同意票，民进党就可赢国民党10%；换言之，当公投被民进党操作成政党对决，国民党又得不到中间选民奥援，老实说已未战先败。

另外，民进党真的太了解国民党了，国民党的动员能力，基本上是建立在公职人员选举上，因为“候选人”要当选，所以候选人才会花资源去动员。这次的公投没有绑大选，也就是没有候选人动员，国民党高层就算喊到沙哑，基层根本没有人花资源去动员支持者投票，大家都是做做样子，交代中央了事。

此外，国民党公投策略摇摆，加上党内一人一把号、各吹各的调，不仅削弱蓝营支持者的投票意愿，也无法争取到中间选民的认同，让整个公投气势由盛转衰，最终更以惨败收场。反观民进党，上从蔡英文、赖清德、苏贞昌，到各县市首长及立委民代，都把这场公投当成自己的选举在选，原本规划的300场公投说明会，因为反应热烈，更加码暴增7倍到2100场。

或许您很讨厌民进党，但您不能不佩服民进党的凝聚力与动员能力，原本一面倒、稳输的盘，竟然可以在一个半月的时间逆转胜。公投结果出炉后，民进党府院党高层乐翻天，并对外定调，台湾人民选择了一条正确的道路，台湾人民大胜利。但是，民进党大胜公投的结果，实际上是让人民吃莱猪、公投打入铁笼、藻礁生态破坏，缺电恐成日常，都让台湾人民彻彻底底的输了。

从公投开票结果可以发现，国民党或许已经弱到不行，对民进党已无法发挥监督制衡的作用，惟若民进党天真地认为，公投大胜的结果可以更肆无忌惮的乱搞，那明（2022）年底的地方选举，知识选民、中间选民、年轻选民都将倾巢而出，届时可能就是教训民进党的时刻了！

作者为政治观察者