为什么朝鲜战争终战宣言难以达成？

来源：美国之音

作者：斯洋

韩国总统文在寅日前在澳大利亚访问时表示，韩国与美国、中国和朝鲜“原则上已经达成一致”，同意正式宣告1950年爆发的朝鲜战争结束。另据报道，美国和韩国就终战宣言的文本制定也进入了尾声。 中国也表示会发挥建设性作用，然而，分析人士指出，由于朝鲜和美国之间的严重分歧，要把“原则上同意”变为现实，难度依然很大。

文在寅迫切希望推动终战宣言的发表

12月13日，韩国总统文在寅在同澳大利亚总理莫里森举行的联合新闻发布会上表示，韩国与中、美、朝三方“原则上同意正式宣告朝鲜战争结束”。不过，他承认，由于朝鲜把美国取消“对朝敌对政策”当作先决条件，因此有关磋商尚未启动。朝鲜所说的美国“对朝敌对政策”通常指的是美国在朝鲜半岛的驻军以及美韩联合军演等。

文在寅还表示，韩国将努力实现终战宣言的发表，并认为这样做有助于重启韩国和朝鲜以及朝鲜和美国的对话。他说，只有终战宣言才能结束战争状态，消除敌对关系，才能为朝鲜半岛的和平铺平道路。

朝鲜战争因朝鲜军队南下入侵韩国而在1950年6月25日爆发。以美国为主力的联合国协助韩国军队反击，而苏联则支持朝鲜，中国更是派遣军队直接参战。1953年7月27日，中国、朝鲜和以美国为主力的联合国军三方的军事统帅在板门店签署了停战协定，战事结束。但是，时隔71年，战争所涉及各方仍没有签署终战宣言或是和平条约，因此从法理上讲，朝鲜战争并没有结束。韩国当年并没有在停战协议中签字。韩国领导人当时希望继续战斗，统一整个半岛。

在过去的几十年时间中，大致沿北纬38度的朝韩分界线地区仍是世界上军事化程度最高的地区之一，附近部署了超过百万名士兵。

韩国总统文在寅还表示，“终战宣言”本身并不是终极目标，但发表终战宣言不仅具有结束持续70多年的停战体制的意义，还可为美、韩、朝对话重启注入动力。

9月21日，文在寅在第76届联合国大会上提议应宣布正式结束朝鲜战争。他说：“当韩战有关各方团结起来宣布结束战争时，我相信我们可以在（半岛）无核化方面取得不可逆转的进展，并开启一个完全和平的时代。”

韩国外交部半岛和平安全事务特别代表鲁圭德曾将宣言描述为一种“象征性”姿态，以表明首尔和华盛顿对平壤没有敌意，并为促使平壤恢复对话提供动力。

文在寅12月7日在由韩国政府主办的2021首尔联合国维和部长级会议上再次表示，终战宣言是朝鲜半岛迈向和平与无核化的第一步。

一些分析人士认为，文在寅这么迫切推动终战宣言的发布是因为文在寅政府明年5月即将卸任，他需要在对朝关系上留下有意义的、完整的政治遗产。不过，美国和平研究所朝鲜半岛事务专家弗兰克·奥姆（Frank Aum）文在寅是真的认为终战宣言可以帮助达成他的施政目标。

他说：“他在力推终战宣言是因为他相信他可以帮助重启谈判。你知道他整个执政期间的主要目标之一就是改善与朝鲜的关系，缓解半岛紧张局势，努力实现最终的和平。所以推动终战宣言是一种帮助实现这些主要目标的方式，即使在他有限的时间内。

有报道分析，韩国宣布不抵制北京奥运会也是出于这个原因，因为文在寅希望北京冬奥会会像2018年的韩国平昌冬奥会那样成为韩朝关系改善的突破性契机。

韩国方面也不止一次公开表达过希望借北京冬奥会契机展开同朝鲜方面互动的期待。文在寅今年9月就在会晤中国国务委员兼外交部长王毅时曾表示，希望北京冬奥成为改善韩朝关系的“另一个转折点”，为东北亚和平和世界和平作出贡献。

不过，即便是文在寅总统任内推动了终战宣言的发布，他的政治遗产能否经得住时间的考验也是一个问题。目前，来自韩国保守党的强硬派尹锡烈在即将举行的选举中保持民意领先，尹锡烈反对“终战宣言”。

终战宣言的关键在于朝鲜和美国

美国和平研究所的奥姆认为，相关各方最终能否达成终战宣言关键既不在韩国，也不在中国，而在于美国和朝鲜。中国已经表示会在发表终战宣言等相关事宜中同各方保持沟通，发挥建设性作用。

他说：“ 现在是美国和朝鲜对终战宣言表现的非常矛盾和怀疑。从朝鲜的角度来看，他们担心这样的宣言并不能解决他们的担心，也不会终止美国对朝鲜的‘敌视’的政策以及他们一直以来寻求解除的制裁措施。”

平壤一直强烈反对美军驻扎韩国、韩美每年举行军事演习、美国领导的针对朝鲜武器计划的制裁。但是华盛顿多次重申，朝鲜必须首先放弃核武器，才可能解除制裁。

就在文在寅在联合国大会发出签署终战宣言呼吁后的第三天，朝鲜外务省副相李泰成9月23日专门公开回应说，现在签署终战宣言“为时尚早”。李泰成强调，朝鲜半岛当前“最优先课题”是“撤销美国的双重标准和对朝敌视政策”，否则，即便签署了也没有任何意义。

9月24日，朝鲜劳动党副部长金与正也对终战宣言发表讲话。她说，韩国提出的终战宣言是十分有趣的提案和好想法。金与正称，如果南方真的与动辄刺激我们，拿出双重标准来无理取闹、吹毛求疵、无事生非的过去一刀两断，做到今后谨言慎行、不搞敌对，朝鲜方面愿意重新保持北南密切沟通，而且对恢复关系及发展前景进行建设性讨论。

她也提到了美国和韩国对朝鲜的“双重标准和偏见、敌视政策和敌对言行”。她说，在这样的背景下，宣布终战宣言，“这是根本站不住脚的说法。”

9月29 日，朝鲜劳动党总书记金正恩称，在宣布终战前，有关各方应相互尊重，摒弃偏见和有失公正的双重态度，取消敌对政策。这无疑不是在向韩国总统文在寅提议的宣布朝鲜战争正式结束泼了冷水。

和平研究所的奥姆说，美国也有自己的担心。他说：“同样地，美国有点担心终战宣言不一定会带给他们一直在向朝鲜寻求的去核承诺。另外，终战宣言的另一个潜在风险是令人对驻韩美军、联合国军司令部的存续产生质疑。”

他说，假使终战宣言生效，中国、朝鲜甚至俄罗斯都会对美国驻韩美军的合法性提出质疑。

华盛顿保守智库传统基金会的亚洲研究中心资深研究员布鲁斯.克林格纳（Bruce Klingner）11月撰文说，过早地宣布终战宣言只是一种友好的姿态，并不会提升朝鲜半岛的安全环境。他说，真正保障朝鲜半岛和平的不是停战协议，而是美国和韩国的驻军。

美国对终战宣言态度谨慎

在文在寅在联大作出终战宣言的提议后，韩国派高官前往美国和中国为推动这一提议展开外交活动，但拜登政府对待终战宣言的态度是谨慎的。

白宫国家安全事务助理杰克·沙利文10月份在被问到美国究竟如何看待文在寅提出的用终战宣言启动与朝鲜的新的会谈时说，美韩一致认为必须通过外交和对话才能在朝鲜问题上取得有效进展，但是，对发表终战宣言的顺序、时间和前提条件可能略有不同看法。

尽管如此，有关讨论仍在继续。11月23日，美国《政治家》网站援引消息人士的话说，美韩有关终战宣言的文本的制定其实已经接近尾声，最大的分歧时如何将“去核化”加入进去，如何措辞才能让朝鲜接受。

除了行政当局之外，美国国会也强调朝鲜半岛“无核化”是终战宣言的前提。12月7日，金映玉等美国35名共和党众议员向联邦政府致函，表示“反对没有朝鲜无核化和尊重人权前提的终战宣言”。

此前，金映玉等也向国务卿布林肯、白宫国家安全顾问沙利文和对朝特别代表金圣发去信函，强调“终战宣言不会促进和平，而是会严重损害韩半岛安全，有关终战宣言的明确危险性需同韩方进行协商”。他们认为，终战宣言也会给驻韩美军和地区稳定带来严重危险，在朝鲜完全无核化之前，考虑撤离驻韩美军的可能性，将给美国安保带来惨重后果，危及美国、韩国、日本人的生命。

美国目前在韩国部署大约3万名士兵，朝鲜战争后期设立的联合国军司令部现在也继续存在。

拜登政府近日的做法无异于给文在寅的提议泼了一盆冷水。12月10日，拜登政府宣布对朝制裁，美国政府10日宣布对朝制裁名单，原因是“人权”问题。这是达成终战宣言的阻力越来越大。

和平研究所的奥姆说，终战宣言要想成功必须包括以下一些重要内容，第一，各方必须同意，终战宣言只是政治性的，并没有约束力，并不能涉及停战协议中有关联合国司令部的问题。第二，终战宣言必须包括双方的一些让步的条款，包括朝鲜所关注的解除制裁以及安全保障等。他说，只有这样才有可能重启谈判。

先前的终战宣言努力均告失败

这不是第一次韩国第一次提出终战宣言。2006年11月，当时的韩国总统卢武铉在与美国总统小布什在会谈时提出了终战宣言的构想。2007年10月，卢武铉政府将“终战宣言”写入韩朝第二次首脑会谈后发表的《南北关系发展与和平繁荣宣言》。这是终战宣言首次被明文提出。2008年，随着卢武铉卸任以及朝鲜不断进行核试验，“终战宣言”不了了之。

2018年4月，文在寅与金正恩在板门店宣言中重提终战宣言。同年6月，时任美国总统特朗普与朝鲜劳动党副委员长金英哲会面并表示朝鲜半岛有提出终战宣言的可能，但是，随着2019年2月朝美河内高峰会谈的失败，半岛局势再次陷入僵局，终战宣言也没了下文。