特首“黑马”陈冯富珍下月高调现身 董建华基金搭台

来源：香港01

作者：沙半山

特首候选人准备热身? 两个月前，我沙半山已听闻“国际级黑马”、世界卫生组织前任总干事陈冯富珍，是北京考虑下任行政长官人选之一，果然近日终于有眉目！

陈冯富珍突然会在明年1月7日发表名为《提升全球健康、造福世界人民》的主题演讲…..陈冯有个演讲，本不足为奇，最值得关注是，这个演讲的主办单位，是全国政协副主席、前特首董建华牵头创立的团结香港基金！

如火如荼的立法会选举之后，政圈广泛注目的三场选举，即选委会选举、立法会选举、特首选举，已完成了三分二，全城目光瞬间，便转向下届特首宝座花落谁家。

事实上，下届特首的提名期，介乎明年2月15日至3月2日，选举日期则是3月27日。而特首述职一般估计是介乎今年圣诞节的前后。换言之，明年1月初是特首战“敏感到不能再敏感”的关键时刻，正正此际，政治“正确到又不能再正确”的团结香港基金，却主办一个和当前香港政治形势没有急切关系的主题演讲，反而，举办一个有利于突出陈冯富珍政治正确性及本身长处的演讲，难道不是为人搭台“升呢”？

主办方声明，将与陈冯富珍进行“別开生面的对话”，“对影响人类未来的重大议题进行深度剖析”，包括三个范畴，气候变化、社会不平等、新冠疫情。这些范畴，表面上有点过度宏观，但半山细心一琢磨，其实与国家甚至香港，都是环环紧扣！

首先是“气候变化”，国家已在气候大会，承诺力争2060年前实现碳中和，这可是国家对世界的庄严承诺。至于“社会不平等”，国家主席习近平则提倡共同富裕去应对，换言之，这是国家对外对内的两大治理方针，未来特首岂不能铭记在心，保持高度一致的政治正确性。至于“新冠疫情”，则是身为世卫前总干事陈冯富珍，极有把握“处理好、讲得好”的范畴，所以说，我半山认为，这个演讲真是替陈冯度身订造。

团结香港基金的牵头创办人董建华，不单是首任特首，更贵为政协副主席的国家领导人，近两届的特首任命上，一直担任着关键且微妙的角色，先有2012年“唐梁之争”白热化，唐英年突然陷入僭建地牢丑闻之际，政界普遍盛传，董建华向北京推荐梁振英替代唐英年，令梁终夺大宝。其后2016年12月初，梁振英宣告不角逐连任后，在南京大屠杀公祭上，董生向林郑的“深情一抱”，则广泛被视为对林郑的另类加持，果然林郑最后击败曾俊华，登上特首宝座。故此，一众称董生是特首造王者，亦不为过。

陈冯富珍角逐特首宝座，唯一让人疑虑之处，是年纪较大，但现年74岁的陈冯，仍较美国总统拜登年轻5岁。何况香港已经由乱转稳，稳中转治固然非易事，但在政制改革之后，政府推行施政远远“今非昔比”，难度大减，只要内阁用人得宜，特首无需事必躬亲，操劳过度。而且，陈冯亦有在港任高官之阅历，1997年禽流感扑杀鸡只“手起刀落”，足见其执行力，故主力专注决策，料可胜任。

此外，国家当前对外形势，既受美英等国之围堵，也有台海紧张之情势，有丰富国际周旋经验的陈冯，一旦入主礼宾府，大则有助北京突破围堵，退一万步去说，也未至添烦添乱。