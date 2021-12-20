林郑上京述职特首竞逐明朗化？

来源：星岛日报

作者：杜良谋

星岛网昨天率先报道，特首林郑月娥将会在立法会选举结束后，在今日或明日访京，向国家主席习近平和国务院总理李克强述职。陪同林郑上京的，会是特首办主任陈国基。据了解，林郑已获安排在周三向国家领导人述职。

林郑此次述职，备受外界瞩目。事关目前距离特首换届选举只有三个多月。2017特首换届前，前特首梁振英在2016年12月9日已宣布不再连任，可是，究竟林郑是否竞逐连任，至今仍然毫无头绪。林郑在最后一份《施政报告》提出北部都会区计划，其后又率团访问湖北武汉，签订合作计划，政圈一般解读，这些是林郑的竞选工程或竞逐连任政纲。

不过，有熟悉林郑的政府高层官员则有另一种解读，他认为林郑这些举动并非为了连任，而是要为自己落任留下政治遗产；据说林郑的政界亲信亦一再向外界表示，林郑个人并非希望连任，除非中央提出要求。而中央的意向究竟如何？至今都是莫测高深，一点风声都没有。建制高人指出，中央官员早就明言，在立法会选举之前，莫问特首选举事宜。

高人相信，中央为了避免引起揣测，甚至连选委会总召集人的人选，亦束之高阁。根据完善选举制度，选委会设有召集人制度，不同界別设有召集人，整个选委会则设总召集人，由担任“国家领导职务”的选委出任。政界一直理解，这“国家领导职务”指的就是全国政协副主席董建华或梁振英。但董建华近期身体抱恙，难以主持会议；梁振英则一直被视为有意出山竞逐特首，若由他出任总召集人，外界难免认为他已无机会竞逐特首。高人认为，本来立法会选举，选委提名候选人最需要召集人协调，但中央却迟迟未定人选，他相信，中央此举就是为了避免引起外界就特首人选问题作出揣测。

至于林郑，对于自己何去何从，至今亦一无所知。究竟此次她上京述职，会否令特首人选较为明朗，尤其会否就她竞逐连任“开估”（公开谜底）？政圈对此亦有疑问。有政圈中人直言，在现行选举制度下，中央对1500名选委极具信心，特首人选即使到一月才揭盅亦不出奇。

林郑此次访京述职，外界另一关注，是通关日期问题。香港与大陆已举行三次专家对接会议，有关通关的诸多原则问题已达成共识，只待公布初期配额及通关日期。通关是香港经济民生的头等大事，特首上京述职不可能不提及，届时会否亦确定通关日期及配额，令人关注。

