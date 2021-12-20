印度寻求打造自己的太阳能产业 减少对中国的依赖

来源：华尔街日报

作者：Phred Dvorak

ReNew Energy Global PLC是印度最大的可再生能源开发商之一，直到最近，该公司还在主要使用从中国进口的廉价电池板建造大型太阳能电场。

而现在，ReNew Energy和本国的同行们突然改变想法，打算自己制造电池板和组件，这是印度为打破中国对太阳能供应链的主导地位而发起的全面行动的一部分。

作为仅次于中国和美国的全球第三大碳排放国，印度计划通过大规模增加可再生能源的使用来应对气候变化。不过，印度希望通过在国内打造自己的太阳能产业来实现这一目标，避免更加依赖一个关键的区域竞争对手。

ReNew Energy董事长兼首席执行官Sumant Sinha说：“如果我们继续只从中国进口太阳能组件，那么我们在能源上还是要依赖进口，只不过以前是依赖石油进口，现在变成了依赖太阳能组件进口。”

印度总理莫迪上个月在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会(COP26)上表示，到2070年印度将实现净零排放。莫迪还承诺，到2030年，印度半数能源需求将靠可再生能源满足，该目标强化了印度之前的一项计划，即力争未来十年内将太阳能装机容量增加两倍，至近300千兆瓦，这一数字相当于目前全球太阳能装机容量的40%左右。

无论是对制造商，还是对各国雄心勃勃的可再生能源目标来说，在太阳能领域挑战中国都是有风险的。据能源咨询公司伍德麦肯兹估计，在全球太阳能电池板所需材料中，多达四分之三是由中国生产，包括多晶硅原料和无处不在的黑色太阳能电池板本身。

印度以前征收的太阳能相关关税太低，而且持续时间过短，难见成效。如果印度现行计划出问题，国内的太阳能电池板成本可能会飙升，工厂或蒙受巨大损失，太阳能开发商的存货恐将耗尽。

在美国，一些太阳能制造商已在推动扩大美国对中国公司所产太阳能组件征收关税的范围，不过这一要求最近被美国商务部拒绝。欧洲的太阳能制造协会也在进行游说，希望欧洲的经济复苏计划为太阳能行业提供支持和投资，目标是打造一个能够满足欧洲四分之三太阳能需求的产业。

分析人士表示，印度的计划可以说非常激进、影响很深远，全球其他国家正密切关注。

为了促进国内产业的发展，印度政府正推出严厉的太阳能进口关税，并承诺向那些在国内建厂的企业提供数亿美元补贴。印度政府实际上还将禁止新的光伏项目采用中国的太阳能电池板，至少在未来几个月内将如此。得益于这些举措，现在，对许多像ReNew这样的印度本土可再生能源开发商来说，在国内生产产品比从国外进口更有利可图。

ReNew Energy计划明年年底前让该公司在古吉拉特邦的首家太阳能电池板工厂投入运营。这家获高盛入股的公司还向印度政府申请了2.6亿美元的援助金，用于扩大生产太阳能电池板所需多晶硅薄片。ReNew Energy 8月已在纳斯达克交易所上市。

此前新冠疫情推高了运费和原材料成本，耽搁了太阳能工厂的建设，也引发太阳能产品的进口成本上升，但最近几个月印度的太阳能行业发展势头增强。

印度大型太阳能开发商Acme Solar Holdings Ltd.的首席执行官Manoj Upadhyay称：“我们希望能控制太阳能供应链。”该公司正提议投资太阳能电池板制造设施。

与此同时，印中关系在去年两国发生边境冲突之后已急剧恶化，那场冲突造成至少20名印度士兵和四名中国士兵死亡。去年年中，印度政府推出一项激励国内产业自力更生的行动，其中就包括太阳能行业。

NITI Aayog的成员Vijay Kumar Saraswat称：“在看到疫情期间发生的情况之后，我们应当在这一领域实现自给自足的决定变得极为重要。”NITI Aayog是一个政府智库，起草支持太阳能生产的政策。

一些公司下定决心在印度进行生产是因为该国征收的关税情况，这些关税将使进口太阳能电池板的成本上升40%。美国制造商First Solar Inc.认为，预期中的印度对太阳能的巨大需求将是一个机会，但推测如果不在印度开设工厂，将会因价格过高被挤出这个市场。该公司7月份宣布，计划在泰米尔纳德邦建造一座3.3千兆瓦的工厂，造价6.84亿美元。美国国际发展金融公司上周表示，其中大部分资金将通过这家发展机构贷款提供。

First Solar首席执行官Mark Widmar称：“如果我们想在印度这个市场做生意，在这样的关税水平下是不可能的。”

据清洁能源咨询公司Mercom Capital Group称，已有十几家公司申请印度政府的补贴，在2023年之前建造约19千兆瓦的太阳能电池板产能，目前的产能约为10千兆瓦。各家公司还计划再建34千兆瓦的产能，生产多晶硅和太阳能电池板的其他组成部分，此举可能让印度掌握整个太阳能供应链。

申请者包括印度政府控制的Coal India Ltd.、企业集团Adani Group和Reliance Industries。Coal India是全球最大的煤炭生产商之一。Reliance Industries的首席执行官、印度首富Mukesh Ambani在6月份宣布了一项投资100亿美元建设一个绿色能源综合体的计划。

但正如美国等其他国家已经认识到的那样，要推动一个能与中国匹敌的本土太阳能产业发展绝非易事。中国正在用廉价电力和其他优惠政策扶持太阳能生产商。

据伍德麦肯兹估计，2020年中国的太阳能电池板产能约为240千兆瓦，几乎是印度政府支持的这轮工厂建设完工后预计产能的10倍。

非营利性机构美国能源经济和金融分析研究所追踪南亚能源金融的Tim Buckley说：“中国人在规模、技术开发和定价方面超级强势，真的很难跟他们竞争。所以何必呢？”Buckley表示：“你实际上是在跟中国政府较量。”