立法会选举是一日　服务社会却是四年

来源：香港01新闻

周一（20日），选举改制后的首场立法会换届选举结果尘埃落定。选前社会一直关注的地区直选投票率，最终仅以0.2个百分点突破三成，创下立法局有直选以来最低的纪录。而各个选举板块都出现近乎“建制派垄断”的政治新面貌态。其中，十个直选选区基本上都由传统建制派胜出，相对中立的当选人例如田北辰和张欣宇仅属少数。高举非建制派旗帜的候选人中，仅得新思维的狄志远循社会福界功能组别晋身议会。

无可否认，新一届的立法会组成难言“五光十色”，但也并非没有改变，一些功能界别便可谓“重新洗牌”，包括自由党锺国斌在纺织及制衣界连任失败，经民联张华峯亦无法留在金融服务界。或许我们可以说，虽然立法会将由建制派佔绝大多数，但这次选举还是促成了新的政治面貌和生态而出现。对于各议会“新贵”，一些人自然不抱信心，部份人或许“疑中留情”，因此他们往后更应以表现说服社会，善用议会平台为香港和市民的福祉提出议程、积极参与政策的讨论，体现出“一国两制”中“港人治港”的精神。

投票率以外的社会期望

选举改制后的新政治形势和环境，除了可见于立法会的新脸孔之外，其实更重要的是议事质素。如果把过去一段时间的香港立法会形容为以“矛盾”激化社会动员，未来的议会生态便应该是以“共识”作为凝聚社会的力量，继而寻求更大社会前进的动力。假如未能认识政治生态正在处于重塑的阶段，仍然把注意力执着于投票率的高低或者政治党争，只会白白浪费了改变社会的机会，更何况今日的选举制度和结果已是既定事实。

一些当选人知名度不高、投票率创下新低，凡此种种无疑令人担心新一届的议会缺乏认受性和说服力，情况就像擂台上没有旗鼓相当的对手，拳手似乎就是纯粹成功动员本身的支持者而获胜。但是很多事情也是“万事起头难”，新一批立法会议员最终能否在市民心目中建立一定份量，选举和投票率是一日的，但立法会的表现却是四年的。例如在港铁公司任职工程师的张欣宇等，他们的知名度可能不比其他立法会参选人“星光熠熠”，却取得接近三万多名市民的支持，他未来的议会工作能否对得住选民，甚至取得更广阔的政治光谱支持，从而获得更大的认受性？

政治生态改变是既定事实

在立法会选举尘埃落定之际，国务院新闻办公室在周一（20日）早上亦发佈了《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，回顾并阐明了香港民主的发展和立场。这部白皮书指出这场选举只是种种改变的过程一部份，更析述了中央在推动香港民主发展的立场与态度。即使香港不少市民以“爱理不理”的方法对待刚过去的选举，但是“躺平”并不能改变任何事情。社会要明白香港的政治生态已经改变，假如部份市民仍然选择性地忽视这个过程已经正在发生，亦必然将失去在香港民主和政治发展过程可以扮演的角色。