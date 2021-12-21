台湾与乌克兰真是命运共同体？

来源：联合报

作者：汤绍成

基于历史的原因，俄罗斯与乌克兰的文化与宗教十分接近，双边关系紧密，但近年来两国关系紧张升高，甚有引发衝突的迹象。俄方声明，若北约在乌克兰领土上扩张军事设施，都代表著莫斯科使用武力的红线，双方僵持不下，冲突一触即发。类似的情况也发生在两岸，由于近来美国结合盟邦积极拉拢台湾，因而导致美中关系的剧烈恶化，若外国驻军台湾，北京也将有所反应。

月前美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）访欧，并出席在比利时举行的北约防长会议，强调北约向乌克兰和乔治亚敞开大门，俄罗斯乃视之为极具挑衅性行为。同样的，美国国会近来还通过一系列友台法案，更加紧与台湾的政军合作，比如美国国民兵与台湾后备军人的交流，引发北京强烈的抗议。

近日，俄罗斯已在乌克兰边界陈兵十余万，俄方已在乌克兰边境一带建立医疗与油料管线，以便让俄军能进行长期冲突，紧张情势一触即发，致使美方发出更严厉的警告，并称普京有意跨境进攻，但遭俄方驳斥。而克里姆林宫却声称，其红线是乌克兰不能加入北约。

但是美方反对此观点，并称乌克兰是否加入北约不是由俄罗斯来决定，这无异于将欧洲划分为势力范围，欧洲大陆将回到冷战状态，俄罗斯周边的所有国家都将失去独立性。

若俄方可以决定哪些军队可以驻扎在其周边，那就是进一步破坏现存的世界秩序。拜登也多次警告普京，如果俄罗斯再次入侵乌克兰，将面临痛苦的制裁，这将造成巨大的经济损失。

虽然如此，不少西方观察家仍认为，在明年初俄国将从多个方向向乌克兰发动攻击。而莫斯科是否想要公开冲突，带来更严厉的制裁和与西方的关系彻底决裂？更有可能的是，俄方有意以军事实力来诱使与美国会谈，以便美方说明支持乌克兰的程度，而美俄双方好似都有此意向。本月上旬拜登与普京举行视讯会谈，除了美方的持续警告之外，双边关系缓和的程度有限。

在中俄两国都受到西方国家压制的情况下，近日普京与习近平也举行了线上峰会，两位领导人都主张互不干涉内政，并尊重彼此利益，坚决反对在两国之间挑拨离间的企图，双方的关系更加紧密，两国携手对抗西方的态势更加明显。

而在一些西方国家外交抵制二月份北京的冬奥之际，普京已同意受邀出席冬奥开幕式，并将亲自会见习近平，预计两位领导人将就能源、贸易和投资等广泛议程进行长时间的对话。

普京利用这种伙伴关系来平衡西方的压力，同时中俄达成利润丰厚的交易，尤其是在能源方面，月前双方还同意延长2001年所签订的友好合作条约，两国还频繁举行军演。

但乌克兰的危局可能导致灾难性的后果，自2014年俄罗斯收复克里米亚以来，已导致乌克兰更坚决脱离俄罗斯的势力范围，因而西方国家将难以示弱，但面对强势的普京，双方都将面临严峻的考验。而这又与当前台湾的态势类似，由于美欧国家原本就有意对抗中国，再加上民进党政府一面倒的政策，西方国家自然难以拒绝台湾的诉求。

由此可见，若俄乌出事，那将转移西方对于台海的关注力道，反之亦然。因而形成美欧与中俄博弈与连动的格局，其变化会对于两岸关系产生多大的影响，才是吾等更重要的关注。

作者是政治大学兼任教授