为讨美国欢心，日本又交出一份“投名状”

来源：新京报

作者：陶短房

12月18日，日本接近内阁的相关人士披露，执政的自民党内部有人提出，日方2022年计划修订的3个安保文件“应寻求与美方文件体系的统一”。

何为“日美安保文件体系统一”？

不久前刚刚履职的日本首相岸田文雄表示，日本将在2022年年底前修订《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》、《中期防卫力整备计划》等三项本国安保文件，并在2021年年底着手展开相关磋商讨论。在此背景下，部分自民党内亲美人士提出了所谓“日美安保文件体系统一”。

支持“日美安保文件体系统一”的自民党籍国会议员表示，现行日美相关安保文件彼此间体系不一，所用术语和某些标准各异，“相互间难以协调沟通”，如果能够实行“安保文件体系统一”，即日美双方都按照同一个体系、标准编写，则“相互间更容易沟通理解，安保合作也将更为顺畅”。

分析家指出，美方和前述日方希望修订的三项安保文件相近者，包括《美国国家安全战略报告》、《美国国防战略报告》、《美国国家军事战略》及《美国四年防务评审》等等。

近三届美国政府都试图将战略重心转移到远东，即所谓“印太”，而日美安保条约，则是美国在远东军事霸权及军事存在“基石中的基石”。

如果日本主动在安保文件体系上寻求和美国的“统一”，则意味着美国可以更加方便、更加“多快好省”地将日本防务资源用于自身战略，这显然是美方所梦寐以求的。

对于日本现政府及自民党而言，亲美派提出“日美安保文件体系统一”，其目的正在于“强化对美军事同盟关系的坚定决心”——通俗说，就是希望借此向美交出一份更容易讨对方欢心的“投名状”。

只是冰山之一角

事实上“日美安保文件体系统一”，只是近期日本在防务领域不惜代价寻求和美国“一体化”的冰山之一角。

11月底，日本防卫省提出，为迎合美方要求，2022财年军事预算将再次大幅提高至5.47万亿日元（约合480亿美元）。

12月8日，日美在日本东北部举行代号“坚决之龙21”的联合军演，这是首次基于美国海军陆战队远征前进基地行动 “偏远岛屿防御概念”的联合军演，设定了“日美联合向靠近偏远岛屿的第三国舰船开火”的战场假定，建立了联合协调中心，实现指挥链统一及信息共享。

12月上旬，多位日本内阁消息人士透露，日本计划自2022财年开始的5年内，向驻日美军提供总额超过1万亿日元的资金。

这意味着日本将承担更多驻日美军各项费用，包括联合演习费用，也包括驻日美军基地工作人员工资、照明、水暖和其他公用事业费用，基地设施维护费用，以及其他杂项费用。此前的5年，日方所负担的驻日美军费用约9800亿日元，已引发日本民间广泛不满，此次又“水涨船高”。

而日本亲美派在此背景下，则越来越频繁地表示，日本内阁“别无选择，必须增加日美联盟项下的防卫负担，以加强日美同盟的威慑和应对能力”。

11月底，从日本方面传出消息称，日本拟于2022年1月让外相林芳正、防卫相岸信夫访美，与美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀举行日美“二加二”会晤。届时美方预计将继续向日本施压，促使其在防卫费用、日美联合安保义务等方面不仅“多投入、多担当”，而且必须尽量照美方的心意去投入、担当。

“日美安保文件体系统一”正是在如此氛围里被喊出，虽未必是美方直接授意，却同样是基于“急美国所急、想美国所想”逻辑下一脉相承的构想。

不以为然者不少

然而，与日本政坛“右”风劲吹迥异的，是日本社会、民间、地方对“强化防务”概念的意兴阑珊、心不在焉，尤其对驻日美军的长期存在和不断“角色强化”抱怨多多。而日本内阁绞尽脑汁、不惜代价替驻日美军“埋单”，则自始至终存在强大的民意反弹。

毕竟，如今已不是对“北方压力”谈虎色变的冷战时期，绝大多数普通日本人对倒贴人力物力财力帮助美国火中取栗，提不起多少劲头。

即便自民党内部，也有许多人对包括“日美安保文件体系统一”在内的“自卫队与驻日美军过度一体化”感到担心，认为此举将导致日方“难以独立决策”，或许有利于美方军事战略，却未必符合日本本国战略利益。

对此有分析家指出，自二战后便确立的日美安保体系原本就是“不对称”的，美国是支配者，日本只是被支配者。这一框架不变，是否推动“日美安保文件体系统一”其实并没有如某些支持者所言那样大的意义——面对美国这个“支配者”，日本防务战略又何尝有过什么“独立决策”的机会？

据悉，自12月20日起，日本内阁和自民党将就日本应获得“拥有攻击敌方导弹发射基地的对敌供给能力”是否正式写入《国家安全保障战略》展开磋商。这一动向，在日本国内极富争议，势必引发远东地缘政治“爆炸式连锁反应”，成为检验日美安保“一体化”进度的最新一块试金石。