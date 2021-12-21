两岸流而不交？ 被绿营抹红的海峡论坛

来源：联合报

作者： 杨颖超

或许因为很久不见两岸交流，台人对12月10日开始的第13届海峡论坛关注，却有误解之处层出不穷。两岸与对美关係只要处理不好，就可能让台湾陷入兵凶战危之境，国人必需要有基本认识，不能被误导。本文特将最受关注的海峡论坛国共互动部分做一解析。

谈海峡论坛，要掌握三个基本观念：一、谁主办：中共有部门及地方利益的隐形地盘划分。海峡论坛是由福建省，特别是省台办规划三届的“海西论坛”基础上发展，再加上国台办及相关中央部会参与升级后更名而成，这表示论坛重要性增加，但主要仍由地方负责；二、主角为何：由于做的不错，该论坛因此被中共提升定位至两岸规模最大的民间交流盛会，换句话说，主角是民间人士，而非政治人物，所以邀来客人之间没有对等问题；三、两岸交流有多重要：在两岸经贸数字迭创新高的前提下，许多交流事务需要处理，台湾对两岸交流，不是是否需要，而是有多重要的问题。

接下来进入实体讨论。首先，论坛既由福建省负责，这就与两岸经贸文化论坛(俗称的国共论坛)不同，国共论坛由中共中央台办规划，中共方面出席的最高领导通常是党的总书记。而海峡论坛被定位为两岸规模最大的民间交流活动，这是中共全国政协主席汪洋分管的工作，所以地方政府会请汪出席，国民党则多由副主席带队。

当然外界可以问：既是民间交流，为何国民党曾由洪秀柱主席出席，此次朱又录影亮相？这就进入两岸交流有多重要的问题。朱立伦说了，希望两岸用对话代替对抗、用交流代替恶意伤害，这是国民党的坚持，也期盼在大陆的台胞、台商及台生，权益都能获保障，两岸和平发展愈来愈好。

其次，既然是由地方主要负责，大陆方面于11日上午厦门登场的论坛大会与各子论坛的主人，就由省的领导集体：福建省委依分管业务出席，中央官员扮演的是业管角色。有媒体说国民党副主席夏立言与谈，中共理应由政协主席或国台办主任层级对谈，甚至刻意截图中共国台办副主任与夏在论坛系列青年论坛同场画面，说这是对谈，此解读甚不准确。因为当时国台办副主任只是问候几句，夏副主席也只是致意回应短短两字，这没有对等问题，也不是会议裡对谈的概念。

第三、有人指称，过往国共之间有默契，在彼此都有参与的活动上，应秉持“九二共识”精神，相互避谈“一国两制”或“一中各表”等敏感词，且若一旦提到，必定立即予以驳斥。此言刚好证明绿营过去批评“九二共识”不存在是乱讲。但是否必定立予驳斥？要看双方善意程度。

“一中各表”的精神就是模糊化，两岸在自己场子裡如何表述一中，是彼此自由。如果在对方场子，倒是有个例子：2009年时任高雄市长陈菊去北京拜访市长郭金龙时，提到“中央政府马英九总统”，两岸各有中央政府，这是“一中各表”，中共方面也没驳斥，难道他们自我矮化？这种精神胜利法大可不必。也因此，说朱立伦发表贺词时，刻意强调他精心挑选油画当作背景也不准确，毕竟10月12日美国在台协会（AIT）处长孙晓雅到国民党与朱会面的背景照片就是同一幅油画，可知是在同一场地录的。

第四、海峡论坛是中共统战的场子，但效果存疑。过去出席者包括民进党前主席、现在领导国安系统外围智库的许信良、现任陆委会副主委邱垂正、前中国事务部主任、现任台湾民主基金会副执行长颜建发等人，说负责国安的要角被统战，不会有多少对两岸事务了解者这麽无聊，那麽没有公权力的在野党被统战，就更没有逻辑了。

第五、海峡论坛既是规模最大的民间交流盛会，所以办的子论坛很多，时间跨度也大。外界在看论坛大会时，不用想成一定是一般大会开幕式先办，子论坛接力，最后来个闭幕式的固定套路。至少近几年的论坛，许多子论坛几个月前已经先办了，大会才办，也没有开或闭幕式。

总之，两岸与对美关係都很重要。我们很小，都需知己知彼。而说两岸交流都是中共主导，台湾配合，这也是没参与过两岸交流的外行话。在学界都知道主体性的重要了，政界参与活动轻易就把主体性交出去，等于是把政治生命交给对方，这是非常不合理的想像，人民对此要有基本认识，不能随意随媒体政客起舞。

作者是台湾铭传大学副教授